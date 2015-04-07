Два журналиста ИА «Амур.инфо» стали лауреатами премии фонда ОНФ «Правда и справедливость»

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвёл итоги III Всероссийского конкурса журналистских работ. Победителями стали семеро сотрудников СМИ Амурской области. Среди них два журналиста ИА «Амур.инфо» – Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова.

«В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдёт на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта», – сообщил председатель общественного совета, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственный думы РФ Николай Будуев.

В списке лауреатов – семь амурчан – Валентина Кузьмина (ИА «Амур.инфо»), Екатерина Плотникова (ИА «Амур.инфо»), Галина Астафьева (портал 2x2.su), Татьяна Ильина (портал 2x2.su), Светлана Дегтярева (ГТРК «Амур»), Дарья Кутузова (АСН24) и Надежда Требушевская (газета «БАМ»).

Журналист ИА «Амур.инфо» Екатерина Плотникова рассказала, что победа для неё стала очень неожиданной: «Потому что участвовала в прошлом году впервые, не выиграла. В этом году была вторая попытка. И, конечно, надежда, она всегда есть. Но когда ты видишь, какое огромнейшее количество участников – 4 000 работ со всей страны от двух тысяч журналистов, – то, естественно, как бы ты в себя не верил, начинаешь сомневаться. Я отправляла две работы, не знаю, какая именно победила, не указывается. Первая – «Маленький благовещенец вернулся из санатория больной и в синяках», вторая – «Амур.инфо изучило, к чему привели послабления в антиалкогольном законе».

«Конечно, это здорово, что проводят такие конкурсы. Это стимул для журналистов. Когда такая масштабность у конкурса и ты в нём побеждаешь, становишься лауреатом, это что-то значит для тебя, как для профессионала. И большой плюс, потому что форум будет длиться три дня, и там мы познакомимся с новыми людьми, пообщаемся со всеми, это будет интересный опыт», – отметила Екатерина Плотникова.

Журналист ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина участвовала в конкурсе впервые: «Выход в финал это, без сомнения, престижно. Победа означает то, что не зря мы, журналисты ИА "Амур.инфо", трудимся, узнаём правду, её добиваемся, порой с боем, но помогаем людям. Я решила принять участие, вдохновившись успехами амурских коллег в прошлые годы. На суд жюри я предоставила три материала – «Спешное строительство футбольного поля в Райчихинске обернулось нарушениями закона», «Пытаются выжить: кризис и бюрократия поставили под вопрос работу телекомпании "Тында-ТВ"» и «Благовещенка намерена наказать врачей за то, что ее ребёнок после родов стал инвалидом». Каждый материал вызвал ответные реакции. И каждый из них, на мой взгляд, достоин того, чтобы обратить на себя внимание членов жюри конкурса. Но пока что и я не знаю, какой именно прошёл в финал. И я хочу сказать своим коллегам на будущее, кто ещё не участвовал в конкурсе: ребята, победить – это реально! Не зря мы с Екатериной переживали. Впереди у нас плодотворное участие в медиафоруме», – сказала Валентина.

Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. В общем на конкурс было подано 4 тысячи конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ: 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств, 21 радиостанция.

Наибольшее количество конкурсных журналистских работ было посвящено темам: актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роль гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупция и расточительство в области государственных и муниципальных закупок, неэффективное расходование бюджетных средств, доступность и качество медицинской помощи.

В 2016 году победителями второго всероссийского профессионального конкурса журналистских работ стали трое амурчан. Среди них – журналист «Альфа-канала» Наталья Храмова (Шепелева), журналист «Амурской правды» Варвара Сиянова и Анжела Тараярова, журналист редакции ИД «Дважды два».

В 2015 году в финале также были амурчане: журналист благовещенской телекомпании «Альфа-канал» Ирина Стругачёва; авторы публикаций в газете «Альфа-Телепорт» Елена Клер, Любовь Радченко, Сергей Набивачев; редактор газеты «Амурская земля и люди» Юлия Ожегова и журналист тындинской общественно-политической газеты «БАМ» Максим Ермаков.

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