На Камчатке моряки погибли от отравления метиловым спиртом

Фото: Кам 24

На Камчатке четверо моряков скончались, отравившись, предположительно, спиртосодержащей жидкостью. ЧП произошло во вторник, 14 марта, на рыболовецком траулере «Изумруд». По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления СК РПФ на транспорте Дарья Немцева.

«Сегодня утром судно доставило в порт Петропавловска-Камчатского четверых погибших, ещё четверо моряков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее смерть двух и более лиц)», – рассказала Немцева, добавив, что причины гибели будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

Как сообщил зампред правительства Камчатского края Валерий Карпенко, один моряк в тяжёлом состоянии помещён в реанимацию.

«Пятеро членов экипажа судна “Изумруд”, пострадавших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью, госпитализированы в камчатские больницы. Один мужчина находится в реанимации, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Ещё четверо находятся в терапевтическом отделении Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2. После проведённого лечения состояние их здоровья опасений не вызывает», – цитирует Карпенко пресс-служба краевой администрации.

Предварительная причина гибели моряков – отравление метиловым спиртом, который употребляли несколько членов экипажа, сообщил информагентству источник в правоохранительных органах региона.

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#Дальний Восток #происшествия

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