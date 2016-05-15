На Украине предлагают пустить Юлию Самойлову на «Евровидение» и наказать за посещение Крыма

Фото: Комсомольская правда

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил о том, что участнице конкурса «Евровидение-2017» от России Юлии Самойловой нужно разрешить въезд на Украину, но при этом наказать её за визит в Крым. Свои мысли он изложил на странице в Facebook, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, Москва стремится использовать «Евровидение» для ведения «гибридной войны против Украины». Геращенко убеждён, что выбор кандидатуры на музыкальный конкурс от России проводился «под жёстким контролем Кремля».

Депутат высказал мысль, что, если Юлию не пустят на Украину, этот факт будет использован «российской пропагандистской машиной». Далее Геращенко предлагает, как ему кажется, идеальное решение: въезд россиянке разрешить, чтобы тут же привлечь к ответственности за посещение Крыма.

«Думаю, что и наши западные партнёры отнесутся с пониманием к такому решению», – подчеркнул депутат.

Выбор певицы Юлии Самойловой (девушка – инвалид-колясочник) в качестве представительницы России для участия в конкурсе «Евровидение-2017» вызвал шквал негодования на Украине. Так, министр иностранных дел Павел Климкин назвал этот выбор «провокационным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к выбору участника конкурса, добавив, что в кандидатуре Самойловой ничего провокационного нет.

Полуфиналы этого года назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала одержала победу в Стокгольме в 2016 году.

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