Экс-министр обороны Сердюков назначен директором КамАЗа: обзор прессы

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Что грозит гражданам, не готовым формировать пенсионные накопления; почему прекратили уголовное дело в отношении экс-губернатора Воронежской области; стоит ли бороться с ленью – рассказывает в сегодняшнем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» и обозреватель прессы на Амур.инфо Павел Савинкин.

Полный абзац

Сначала «Российская газета». Здесь внимание обозревателя привлек материал под заголовком «Пенсионный штраф». В нем говорится о том, что если граждане будут добровольно формировать свои пенсионные накопления, откладывая на старость как минимум десятую часть своей зарплаты, то им снизят налог на доходы физлиц до 10 %.

И наоборот: не готов копить деньги – налог повысят до 15 %. То есть, по большому счету, слово «добровольность» здесь совершенно неуместно. Материал публикуется под рубрикой «Проверка слуха». Но все же знают, что наши слухи рождаются не на пустом месте…

Напишут же такое

Еще стоит прочесть большой материал «Позднее решение» – о том, что с большим опозданием прекратили уголовное дело в отношении экс-губернатора Воронежской области Кулакова. Выяснилось, что взяток он не брал, а бюджет расходовал хоть и с небольшими нарушениями, но опять же с пользой для районов, а не для своего кармана. Население губернатора (уже экс) по сию пору уважает, что подтверждается соцопросами. Теперь Кулаков с чистой совестью не работает губернатором и, наверное, понимает, что просто его место кому-то понадобилось. «Как тут не вспомнить, к примеру, Короткова? Или вот Мигуля на ум приходит…» – пишет Павел Андреевич.

Также в номере

Много еще чего интересного в «Российской газете», в том числе здесь и о том, что «США ослабят нефть, рубль и золото». Оказывается, то, что происходит сейчас, это не предел. В том числе и о том, что россиян хотят заинтересовать вкладами в слитки драгметаллов («Согласитесь, странно: заинтересуют тем, что заведомо будет ослаблено!» – замечает в скобках Павел Андреевич.)

Но, скорее всего, читателей больше заинтересует заметка о том, что материнский капитал предлагают заменить на ежемесячные выплаты. Плюсы и минусы этой идеи – под заголовком «Деньги вперед».

Вам статья

Раскрыв «Амурскую правду» читатели узнают о том, что любимец публики, народный артист России Владимир Матвеев попал в больницу. Владимиру Гавриловичу – скорейшего выздоровления!

Еще здесь пишут о том, что специалист-кинолог Благовещенской таможни Ксения Лукина и ее питомец – спаниель по кличке Райс – стали лучшими на Дальнем Востоке. Четвероногий таможенник в прошлом году 17 раз пресекал контрабанду. Очень милая собачка.

К обязательному прочтению Павел Савинкин рекомендует публикацию Андрея Анохина «Виртуальные игры со смертью»: «Я подчеркиваю: прочтите обязательно!». Он о том, что происходит (и по чьей вине) с нашими детьми.

Не пропусти

Продолжается обзор «Комсомольской правдой» – газетой, на каждой странице которой материалы, способные заинтересовать любого. Обозреватель расскажет лишь о некоторых из них. «Генералы печальных откатов» – об уголовном деле, которое расследуется в отношении замглавкома Внутренних войск МВД Варчука (речь опять о миллиардах).

Есть заметка об очередном громком (уже девятом!) назначении Сердюкова. Непотопляемый экс-министр обороны ко всему в придачу будет еще директорствовать на КамАЗе.

Узнаете вы много интересного о жизни певицы Юлии Самойловой – участницы «Евровидения-2017».

«Очень серьезна сегодня «Комсомолка» даже и непривычно как-то», – замечает Павел Савинкин.

На посошок

Завершается обзор еженедельником «Мир новостей», где он прочитал о том, что лень – это не тот недостаток, с которым нужно бороться. Более того, это даже достоинство! Лень полезна для здоровья, что и доказали умные, хорошие очень нужные американские ученые.

Они выяснили, что современный мир устанавливает для человека очень высокую планку: это и высокий ритм жизни, и жесткие требования к личным успехам, и еще множество условий, для достижения которых человеку приходится работать на износ. При таком темпе в организме включается некий «механизм торможения», позволяющий человеку расслабиться, отдохнуть и принять интересное и верное решение. Этот механизм – и есть лень.

«Так что в объяснительной, почему не пришли на работу, так и пишите: «Лень было», – советует Павел Савинкин.

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#СМИ

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