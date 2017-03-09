14 марта – День числа «пи»

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Любители математики отмечают сегодня День числа пи. У этого неофициального праздника есть не только своя дата, но и своё точное время: 14 марта в 1:59:26 (в честь математической константы – числа пи).

Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат 14 марта – 3/14 – и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926… В этот день читают хвалебные речи в честь числа π, его роли в жизни человечества, рисуют антиутопические картины мира без π, пекут и едят «пи-рог» (Pi pie) с изображением этой греческой буквы или с первыми цифрами самого числа, пьют напитки и играют в игры, начинающиеся на «пи», решают математические головоломки и загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.

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Япония, Корея и Тайвань отмечают сегодня Белый день – негосударственный праздник, проходящий ровно через месяц после Дня святого Валентина (14 февраля). В Белый день мужчины в тих странах дарят женщинам подарки в благодарность за подарки на День святого Валентина.

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«Международный день действий против плотин» (также «День действий в защиту рек, воды и жизни») – интернациональная дата, которую отмечают во всё мире, ежегодно, 14 марта. Впервые этот день отмечался в 1998 году, инициатива его проведения принадлежит «Международной сети рек» – экологической организации из США. Её участники предложили отмечать «день действий против плотин» под девизом: «За реки, воду и жизнь!».

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85 лет сегодня исполняется Наине Ельциной, супруге первого президента России Бориса Ельцина. «Если бы об этом знала страна, я думаю, и другие захотели бы последовать её примеру. Но она всегда чуралась публичности. Эти черты её характера – скромность, такт, человечность – люди чувствуют по тем немногочисленным и очень немногословным интервью, которые она давала телевидению, по тем её редким появлениям на публике, когда она сопровождала меня. Чувствуют – и тянутся к ней», – говорил о любимой жене Борис Николаевич.

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