Минфин хочет повысить НДС и понизить страховые взносы

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Глава Минфина Антон Силуанов впервые публично объявил возможные параметры нового фискального маневра: снижение ставки страховых взносов с 30 % до 22 % с одновременным повышением НДС с 18 % до 22 %, сообщает «Коммерсант». Эту идею не принимает Минтруд: потери Пенсионного фонда от снижения взносов составят 2 триллиона рублей.

В Минфине утверждают, что маневр будет нейтральным для бюджета, но из-за роста цен он разово добавит инфляции два процентных пункта. Бизнес находит предложения Минфина неоднозначными: снижение расходов на зарплаты будет сопровождаться ростом цен, который приведет к снижению деловой активности.

Антон Силуанов рассказал о фискальном маневре на налоговом форуме, где он был основным докладчиком. Минфин утверждает, что налоговая нагрузка останется в пределах нынешних 31,6 % ВВП. Одновременно со снижением ставку страховых платежей предложено сделать плоской (сейчас работодатель платит 22 % с заработка до 876 тысяч рублей в год плюс 10 % с суммы превышения).

Заявленные Минфином выгоды маневра — обеление зарплат, упрощение администрирования и улучшение собираемости (НДС собирать проще, чем взносы). Предлагается объединить страховые взносы в один платеж, который далее будет расщепляться во внебюджетные фонды. Маневр простимулирует предприятия, ориентированные на экспорт (НДС при экспорте возмещается). Антон Силуанов указал на зависимость между ставкой платежей в соцфонды и теневой занятостью — при росте эффективной ставки с 21,2 % в 2008 году до 28,4 % в 2016-м формальный уровень занятости снизился с 50,6 % до 44,5 %. То есть, показывает Минфин, рост нагрузки приводит к увеличению тени.

Признанный министром минус маневра — разгон инфляции. Рост НДС разово увеличит ее на два процентных пункта. По словам Антона Силуанова, Минфин приступил к обсуждению параметров маневра с соцблоком. Впрочем, глава Минтруда Максим Топилин уже подсчитал, что потери Пенсионного фонда от маневра составят 2 триллиона рублей в год. «У нас в правительственных документах написано иное: что мы уменьшаем трансферт, уходим от бюджетной зависимости ПФР и фонда соцстраха, поэтому логика Минфина мне непонятна»,– заявил министр.

Бизнес предложения Минфина воспринял неоднозначно. Для компаний, у которых зарплаты сотрудников составляют большую часть расходов (например, в IT-бизнесе), снижение взносов — большой плюс. Минусы — в параллельном повышении НДС. По словам президента ТПП Сергея Катырина, увеличение ставки этого налога приведет к росту цен для потребителей и, как следствие,— к снижению деловой активности бизнеса. При этом надежды на обеление зарплат Сергей Катырин назвал сильно преувеличенными. «Некоторое снижение нагрузки для тех, кто привык совсем не платить налоги,— слишком слабый стимул»,– отметил он.

Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что от маневра выиграют ресурсодобывающие компании, производители сельхозпродукции и оборонный комплекс. Для остального бизнеса предложение Минфина — это минус. По его мнению, для предприятий-неэкспортеров для компенсации повышения НДС было бы справедливым ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Глава «Деловой России» Алексей Репик говорит, что «в целом дух предложений Минфина соответствует ожиданиям бизнеса, но ставки в 22 % требуют расчетов в разрезе отраслей».

Минфин вчера расчетов к своему маневру не представил. По оценке Дмитрия Куликова из АКРА, размен невыгоден для бюджета. Снижение ставок взносов сократит доходы фондов на 2 % ВВП (1,6 триллиона рублей), при этом рост НДС добавит лишь 0,7 % ВВП. По его словам, чтобы для системы в целом эффект оказался нейтрален, необходимо, чтобы снижение нагрузки на труд простимулировало выход из тени нескольких миллионов занятых или чтобы началось повышение пенсионного возраста.

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