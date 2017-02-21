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Недостроенный ТЦ «Европейский» в Благовещенске попытаются продать

Недостроенный ТЦ «Европейский» в Благовещенске попытаются продать

Недостроенное здание в центре Благовещенска, которое должно было стать торговым центром «Европейский», может обрести нового хозяина. Как пишет «Амурская правда», суд признал застройщика объекта «Дальсвет проект» банкротом.

ТЦ «Европейский», расположенный около центрального рынка на углу улиц Красноармейской и Шевченко, собирались ввести в строй в 2013 году. Но стройку заморозили, поскольку «Дальсвет проекту» пришлось доказывать свое право на аренду земли под зданием в суде. В итоге застройщик выиграл процесс, но это заняло больше года, и к тому времени никто уже не хотел вкладываться в возведение объекта. Дальнейшие поиски инвестора не увенчались успехом.

Один из дольщиков ТЦ «Европейский» устал ждать и в августе прошлого года подал в Арбитражный суд заявление о признании «Дальсвет проекта» банкротом. Это и произошло 22 февраля 2017 года.

Назначенный конкурсный управляющий Денис Мирошниченко считает, что на объект вполне может найтись покупатель, который достроит торговый центр. Цена объекта пока неизвестна.

Просмотров всего: 2640

#строительство

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Пирог

    Пирог
    3 часа назад

    Где это???

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Рынок

  • Пирог

    Пирог
    3 часа назад

    ПитерскийРынок


    Аааа. Спасибо. Буду хоть знать, как называется тот долгострой.

  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    2 часа назад

    Назначенный конкурсный управляющий Денис Мирошниченко считает, что на объект вполне может найтись покупатель, который достроит торговый центр. Цена объекта пока неизвестна.

    На авито цена 450млн.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Ловко у нас застройщиков банкротят.

    А кто в выигрыше?

  • Tony Stark

    Tony Stark
    2 часа назад

    Реально уже достало смотреть на этот долгострой прямо в центре. Пускай покупают и достраивают.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Пускай еще набережную городскую продадут, чтоб достроить...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Без шансов! Нет места под парковку - нет клиентов.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    зачем в этом депрессивном городе столько ТЦ ?

  • Клиновый сироп

    Клиновый сироп
    1 час назад

    Этому городу нужен новый Торговый центр...ヽ(*・ω・)ﾉ

  • Victrix

    Victrix
    58 минут назад

    Дядя из мяса

    зачем в этом депрессивном городе столько ТЦ ?



    Чтобы сформировать сети территорий опережающего социально-экономического развития, улучшить инвестиционный климат, привлечь иностранного инвестора (реализация на основе принципов государственно-частного партнерства инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий), повысить собираемость налогов, увеличение объемов производства товаров (работ, услуг) на территориях опережающего социально-экономического развития и в рамках инвестиционных проектов, увеличить количество созданных рабочих мест и количество прибывших переселенцев и увеличить грузооборот.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    57 минут назад

    oenesterov, думаю там парковка буде на заднем дворе

  • Wide

    Wide
    52 минуты назад

    наконец-то ....пусть уже достроят, а то такая неприкрытая "красота" в центре города просто жуть!

  • Лариска

    Лариска
    51 минута назад

    Хорошая новость! Исчезнет бастилия номер 2

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    Лариска

    Хорошая новость! Исчезнет бастилия номер 2



    И построят Океанариум?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    vertex

    Лариска

    Хорошая новость! Исчезнет бастилия номер 2



    И построят Океанариум?



    Угу, номер 3



  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    40 минут назад

    oenesterov

    Без шансов! Нет места под парковку - нет клиентов.



    Вот и дать шанс, достроить уже как многоуровневую автостоянку.

  • Пушоня

    Пушоня
    33 минуты назад

    КВЖД наса а не васа

    oenesterov

    Без шансов! Нет места под парковку - нет клиентов.



    Вот и дать шанс, достроить уже как многоуровневую автостоянку.



    Да без разницы, что построят, лишь бы вообще достроили

  • Paster

    Paster
    24 минуты назад

    Федорчук купит.

  • виталя1979

    виталя1979
    15 минут назад

    чем больше торговых центров тем больше рабочих мест - если негде больше работать -почему бы и не в таком месте?

  • nerro

    nerro
    5 минут назад

    Снести бы это страшилище вовсе. Свет загораживает.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    5 минут назад

    oenesterov

    Без шансов! Нет места под парковку - нет клиентов.



    ну так перестроят в многоэтажную автостоянку

    тем более автолюбителей у нас в городе в разы больше, чем платежеспособных посетителей торговых центров

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