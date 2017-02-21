Недостроенный ТЦ «Европейский» в Благовещенске попытаются продать

Недостроенное здание в центре Благовещенска, которое должно было стать торговым центром «Европейский», может обрести нового хозяина. Как пишет «Амурская правда», суд признал застройщика объекта «Дальсвет проект» банкротом.

ТЦ «Европейский», расположенный около центрального рынка на углу улиц Красноармейской и Шевченко, собирались ввести в строй в 2013 году. Но стройку заморозили, поскольку «Дальсвет проекту» пришлось доказывать свое право на аренду земли под зданием в суде. В итоге застройщик выиграл процесс, но это заняло больше года, и к тому времени никто уже не хотел вкладываться в возведение объекта. Дальнейшие поиски инвестора не увенчались успехом.

Один из дольщиков ТЦ «Европейский» устал ждать и в августе прошлого года подал в Арбитражный суд заявление о признании «Дальсвет проекта» банкротом. Это и произошло 22 февраля 2017 года.

Назначенный конкурсный управляющий Денис Мирошниченко считает, что на объект вполне может найтись покупатель, который достроит торговый центр. Цена объекта пока неизвестна.

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