Потомка известного амурского врача судят в Китае за контрабанду

21 марта в китайском городе Хэйхэ будут решать судьбу 35-летнего жителя Благовещенска Антона Голикова. Летом 2016 года в Китае сотрудника ООО «Благовещенск – Ирбис» приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 юаней за контрабанду медвежьих лап. Родные надеются, что суд после апелляции всё-таки вынесет вердикт о невиновности.

Антон Голиков в 2015 году попал в Китае под суд за ситуацию пятилетней давности, рассказывает Марина Голикова, мама Антона. В 2011 году при пересечении границы на «пуме» поймали гражданина КНР с сумкой, в которой были медвежьи лапы. Китайца приговорили к 10 годам лишения свободы. Антон тогда был членом экипажа. По факту велись разбирательства. По словам родных, доказательств какой-либо его причастности к преступлению не было, но границу для работы ему закрыли.

«После того случая в 2011 году Антон работал мотористом и только на российской стороне. В 2015 году освободилось место: капитан судна уходил на пенсию, и Антона отправили повышать квалификацию в Хабаровск. Пройдя курс, он вернулся с нужными документами, его отправили в составе команды в рейс в Хэйхэ. Как только он ступил на китайскую сторону, его задержали. 11 октября его поместили в тюрьму, и началось следствие», – говорит Марина Голикова.

«Я пошла в консульство, говорю: вот уехал 11 октября сын и не вернулся. Что с ним? И мне прислали бумагу – у меня есть документы, что, мол, сын в тюрьме. Я начала звонить консулу в Шеньян. Всё это якобы по подозрению в контрабанде медвежьих лап по тому случаю, ещё в 2011 году. При этом после того случая Антона год проверяли специалисты спецслужб, ничего не было найдено противозаконного, и он работал. С октября 2015 года девять месяцев Антон провёл в тюрьме, где в камере сидят по 15 человек. В июле 2016 года был суд – прямых доказательств со стороны обвинения предоставлено не было. Надеялись на гуманность. Но в итоге моего ребёнка в Народном суде средней ступени Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу 100 000 юаней – это миллион рублей», – рассказывает Марина Владимировна.

Негодование Марины Голиковой по поводу случившегося с её сыном в Китае усугубляется и тем, что её дед, прадед Антона, очень много сделал для китайцев.

...Антон Голиков – потомок первого главврача больницы Алексеевска, ныне города Свободного. В одну из ночей в 1919 году Владимир Иванович Рухлядев, прадедушка Антона, эмигрировал в Сахалян (Хэйхэ), спасаясь от репрессий. Сборы были короткими, китайцы помогли ему переправиться через Амур.

Владимир Рухлядев с семьей

«Родной мой дедушка в начале 20 века в Хэйхэ выстроил огромную больницу. До этого был главным врачом в больнице в Алексеевске, который сейчас город Свободный. Оттуда он эмигрировал в Хэйхэ и всю оставшуюся жизнь там лечил, основав огромную больницу. Прожил там почти 50 лет. Там же он и был похоронен, но могилы не осталось – кладбище снесли. Но фотографию могилы мне передавали. То есть, представляете, сколько пользы он сделал для китайцев, а они вот так теперь!» – говорит Марина Голикова.

Больница в Хэйхэ, которую основал Владимир Рухлядев

По закону, на китайской стороне обвиняемому в 2015 году благовещенцу мог помочь только китайский адвокат. Его наняли, и за предоставление защиты в суде семья заплатила 200 000 рублей. Но родные считают, что обвинением не было предоставлено прямых доказательств вины Антона.

«Я вам скажу, что в бумагах по делу даже имя обвиняемого называли неверно, то Алексей, то Сергей. Как работает адвокат? Я даже вам сказать не могу, как работает. Был суд – как цирк какой-то. Целый день там вообще не понять что было. Но адвокат говорил: не переживайте, всё нормально будет. На суде говорили, что против Антона используются показания свидетеля из России, причём его капитана. Мы пошли к нему, а он говорит: никто показания у него не брал, против Антона ничего он не давал. Я пошла в бюро переводов и перевела документ об этом на китайский язык, у нотариуса всё заверила, на суде предъявили. Но всё равно засчитали недействительным всё это, и дали Антону пять лет тюрьмы и миллион штрафа. Все доказательства были только со слов китайцев. С нашей стороны вся команда, не только родные, переживает за исход дела», – рассказывает Марина Владимировна.

Семья составила с адвокатом исковое заявление и подала в суд. «Харбинский суд признал, что судьи в Хэйхэ несправедливо к Антону отнеслись. А у них же, видите как, за каждый день, что он отсидел, нужно выплачивать большие деньги… Кстати, сейчас Антон уже хорошо понимает и говорит по-китайски. И, с его слов, на суде переводили неправильно. Теперь я надеюсь на заседание, которое будет 21 марта. Надеюсь на его положительный исход», – говорит мама осуждённого.

«Мы потратили очень много средств. Для нас это большие деньги – уже больше 400 000 рублей ушли на услуги адвоката и прочее. Плюс ещё я, инвалид второй группы после аварии, за свой счёт ездила к Антону в Хэйхэ. Ему на питание давала деньги – то 500, то 1 000 рублей. Там же ему дают пянсе с капустой и стакан воды в день», – признаётся Марина Голикова. По её словам, было время, когда сын объявлял голодовку, но это ни к чему не привело.

«Вы знаете, нам никто толком не помогал, а мы рассчитывали. Обращались в МИД России, в представительство в Шеньяне, даже в партии. А они отправляют в МИД. Атташе даже на суд не приехал», – говорит мама осуждённого в Китае благовещенца.

Родные считают, что Антона осудили незаконно, он не способствовал перевозке контрабанды. Есть версия, что борьба за место закончилась тем, что на Антона возвели поклёп. «Мы догадываемся, есть предположения, что у Антона был конфликт с одним влиятельным китайцем в Хэйхэ, они враждовали. И китайцы в Хэйхэ ему помогали. Даже адвоката нанимали из Харбина, взяли его не в Хэйхэ, а то он мог бы навредить. Чем Антон ему не угодил, я не знаю. Ну, Антон сильно правильный у нас», – говорит Марина Голикова.

«Нет, информации по этому делу у нас нет. А если бы и была, то мы никогда не даём информацию без согласия заинтересованных лиц. То есть в вашем случае нужно связываться именно с заинтересованной стороной», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в представительстве МИД РФ в Благовещенске.

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