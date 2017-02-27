Долги по зарплате в Приамурье уменьшились на 18,5 миллиона рублей

К понедельнику, 13 марта, задолженность по заработной плате в организациях Амурской области составила 71,4 миллиона рублей. Недополучили зарплату 2,7 тысячи работников. За две недели общая сумма задолженности уменьшилась на 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник управления занятости населения области Елена Дуленова на совещании в областном правительстве.

В полном объеме погасили долги по зарплате ООО «Водоканал», ООО «ЖКХ Вектор», ООО «Аквавита», МУП «Комбинат благоустройства», ООО «Энергоресурс», ООО «Тепловик ресурс», ООО «С Технология». Частично уменьшили задолженность ОП «Амурское» АО «Главное управление ЖКХ», ОАО «Амурдорснаб», ООО «Инженерные системы водоотведения», ООО «Инженерные системы водоснабжения».

Более половины общей суммы задолженности приходится на долю организаций-банкротов. На сегодняшний день эта задолженность составляет 39,8 миллиона рублей. На сумму свыше 22 миллионов рублей уменьшило долги АО «Буреягэсстрой», филиал ЗАО «СМУ-15» – на 1,6 миллиона рублей, МУП «Теплосервис» – на 300 тысяч рублей, ТСЖ «Октябрь» – на 34,7 тысячи рублей. В полном объёме погашены долги перед работниками МУП «Селемджинский», сообщает пресс-служба областного управления занятости населения.

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#областная власть #экономика

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