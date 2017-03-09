В Китае можно покупать товары на 9 % дешевле

Фото: Pikabu

Российские туристы могут вернуть часть денег, потраченных на товары в Хэйхэ. Но для этого сумма покупки должна быть не меньше 500 юаней, а купить товар нужно в одном из пяти аккредитованных магазинов «Tax free». Этот механизм действует с 1 августа 2016 года, однако российские туристы о такой возможности осведомлены плохо.

Вернуть можно 9 % от размера покупки. Для получения налогового вычета купленный товар должен находиться в оригинальной упаковке, а с момента покупки должно пройти не более 90 дней. На приобретенные товары в магазине необходимо оформить счет-фактуру и налоговую декларацию. Эти документы и товары необходимо предъявить на китайской таможне. 9% от покупки покупателю вернут прямо в офисе банка в зале ожидания таможни Хэйхэ.

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