Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:46 4

Руководству скорой помощи Благовещенска рекомендовали пересмотреть зарплаты врачам

Руководству скорой помощи Благовещенска рекомендовали пересмотреть зарплаты врачам
Фото: zt16.ru

В областном министерстве здравоохранения прокомментировали информацию ИА «Амур.инфо» о снижении зарплат у работников скорой помощи Благовещенска. В официальном ответе минздрава сообщается, что «данный вопрос стоит на особом контроле». А главному врачу даны рекомендации по пересмотру осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

В министерском ответе сообщается, что в благовещенской станции скорой медпомощи в 2017 году средняя зарплата врачей составила 46,7 тысячи рублей, а среднего медицинского персонала – 29,5 тысячи рублей.

«Рост заработной платы напрямую зависит от количества и качества затраченного труда… Ежемесячно плановое количество смен для медицинского персонала рассчитывается, исходя из количества рабочих дней и нормы рабочего времени. Оплата осуществляется за фактически отработанное время с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с положениями действующего законодательства.

Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 % часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. Медицинскому персоналу установлена доплата за работу в ночное время в размере 80 % часовой тарифной ставки», – сообщается в ответе министерства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудники станции скорой помощи Благовещенска считают, что их зарплаты снижаются без явной причины. Похожая ситуация была в 2016 году. Тогда работники коллективно обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию. Состоялась проверка, которая не выявила нарушений. Однако после нее людям стали платить, как прежде. Но недавно зарплата снова необъяснимо начала снижаться.

Просмотров всего: 435

#здоровье #областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • КанзаС

    КанзаС
    47 минут назад

    Ну ну...Особый контроль...ЗП глав врача его замов и бухгалтера не забудьте проверить, Господа...Вот где наверняка "неуклонный рост доходов трудящихся"!

  • Stat

    Stat
    32 минуты назад

    почему переработка сверхнормы часов в месяц не оплачивается как сверхурочная работа в 2-ом размере, а оплачивается за фактически отработанное время в одинарном размере? Или это тоже в рамках закона? Трудовая инспекция может объяснит.

  • Deitra

    Deitra
    23 минуты назад

    А в трудовой куры сидят, ничего не соображают, только отписываться могут.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    15 минут назад

    И ведь что самое интересное, не так давно была новость, что средняя зарплата врачей составляет 42 тысячи рублей.. интересно, как они составляли показатели средней зарплаты, если тут же "рекомендовали пересмотреть зарплаты"

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 11

Маленькой благовещенке Алисе Лаптевой нужны деньги на лечение в Екатеринбурге
Общество 11

«Родителям о подростковом суициде»: амурский минобр разработал памятку

Общество 227

Прокуратура Амурской области нашла нарушения при строительстве горнолыжной базы в Натальине
Общество 26

После случая с пациенткой в областной больнице может начаться проверка лекарственных препаратов