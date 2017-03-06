Руководству скорой помощи Благовещенска рекомендовали пересмотреть зарплаты врачам

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В областном министерстве здравоохранения прокомментировали информацию ИА «Амур.инфо» о снижении зарплат у работников скорой помощи Благовещенска. В официальном ответе минздрава сообщается, что «данный вопрос стоит на особом контроле». А главному врачу даны рекомендации по пересмотру осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

В министерском ответе сообщается, что в благовещенской станции скорой медпомощи в 2017 году средняя зарплата врачей составила 46,7 тысячи рублей, а среднего медицинского персонала – 29,5 тысячи рублей.

«Рост заработной платы напрямую зависит от количества и качества затраченного труда… Ежемесячно плановое количество смен для медицинского персонала рассчитывается, исходя из количества рабочих дней и нормы рабочего времени. Оплата осуществляется за фактически отработанное время с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с положениями действующего законодательства.

Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 % часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. Медицинскому персоналу установлена доплата за работу в ночное время в размере 80 % часовой тарифной ставки», – сообщается в ответе министерства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудники станции скорой помощи Благовещенска считают, что их зарплаты снижаются без явной причины. Похожая ситуация была в 2016 году. Тогда работники коллективно обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию. Состоялась проверка, которая не выявила нарушений. Однако после нее людям стали платить, как прежде. Но недавно зарплата снова необъяснимо начала снижаться.

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#здоровье #областная власть

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