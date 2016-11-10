С гололедом возле жилых домов должны бороться управляющие компании

Обновлено: 19:26



Семь городских дворов не прошли проверку на безопасность – на придомовых территориях специалисты обнаружили наледь. Эти нарушения сотрудники управления ЖКХ выявили во время рейда. По закону управляющие компании должны следить за придомовыми территориями на расстоянии 15 метров от стен зданий.

Лед на крышах растаял, а на дорогах и тротуарах – еще нет. Только миновала опасность сверху в виде сосулек, как под ногами появился каток. Наледь во дворах многоквартирных домов – грубое нарушение законодательства о содержание придомовых территорий. Это расстояние 15 метров от края дома. Следить и убирать за придомовой территорией должна управляющая компания, на балансе которой находится здание. Скользкие места и недобросовестные управляйки выявляют специалисты городского управления ЖКХ, выезжая в ежедневные рейды.

«Данные места должны быть очищены управляющими компаниями, либо должна быть произведена посыпка песко-солевой смесью. Когда посыпается этой смесью – при замерзании не представляет опасности, то есть устраняется скользкость», – рассказала начальник отдела муниципального жилищного контроля Елена Зайцева.

В течение суток из полсотни проверенных придомовых территорий, специалисты выявили семь дворов с подобными нарушениями. Лед на дорогах и тротуарах не образовался, если бы управляющие компании их вовремя очищали от снега. Убирать его должны, в течение трех часов после снегопада. Если же наледь все-таки образовалась, и ее не присыпали – сотрудники городского управления ЖКХ выносят компании предписание об устранении нарушения в течение двух дней. Если в обслуживающей организации его проигнорируют – материалы отправят в мировой суд. Таких примеров с начала года уже более ста. Почти в половине случаев управляющим компаниям назначили штрафы от 10 тысяч рублей.

«Гражданам Благовещенска рекомендуем при получении травмы на придомовой территории зафиксировать этот факт, составить акт, найти свидетелей. Затем – направить обращение в управляйку и потребовать компенсацию материального ущерба», – пояснила Елена Зайцева.

Случаев получения травм на придомовыххой территориях в Благовещенске не было зафиксировано с 2014 года. Всего в городе на контроле около полутора тысяч многоквартирных домов. Впереди еще проверка на своевременный покос травы летом и уборку сухой листвы осенью.

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#ЖКХ #происшествия

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