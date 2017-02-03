Альпинизм, кендо, фотография: благовещенские школьники узнали больше о разных ремеслах

Благовещенским школьникам помогли определиться с выбором профессии. Для этого в библиотеке имени Чехова для восьмиклассников провели профориентационное мероприятие под названием «Поколение Z». Фотографы, психологи, визажисты и даже скалолазы рассказали ребятам о своём ремесле.

Представители разных специальностей показали ребятам, как сделать робота своими руками, научили делать причёски и макияж. Не обошлось и без экстремальных направлений – альпинисты поделились секретами своей профессии.

«Это здоровый образ жизни, личностное развитие, общение с людьми, плюс выход за рамки, когда надо преодолеть себя и свои страхи. В данный момент это более актуально. Вместо того, чтобы прийти для себя полазить есть ещё промышленный альпинизм. Это высотные работы, куда не может добраться кран или вышка», – рассказал промышленный альпинист Александр Кравцов.

В социально-общественном проекте «Поколение Z» поучаствовали представители и других профессий. Психологи и фотографы, которыми нередко так хотят стать будущие выпускники, обучали ребят своему ремеслу. Одни проводили психологические тесты, другие рассказывали о правилах съёмки. Среди профессионалов были и те, кому удаётся совмещать приятное с полезным в одном увлечении.

«Кендо появилось недавно в городе, но набрало популярность. Проводятся чемпионаты города, России, Европы. Так что это довольно популярный вид спорта. Занимаются от самых маленьких до самых взрослых, разных физических параметров, разных физических способностей», – отметила член амурской федерации кендо Мария Сысоенко.

Это одна из почти десяти площадок по профориентационной подготовке, которая вызвала не малый интерес со стороны ста юных слушателей.

«Это интересно тем, что из-за границы этот вид спорта привезли и интересно было бы посмотреть, позаниматься», – поделилась ученица школы № 26 Дарья Соколова.

«Я узнал, что кендо – это вид спорта, распространённый по всем странам мира. Он тренирует не только тело, но и душу, тренирует характер. Это дорогой вид спорта, потому что у него много защиты, как самурайской, как было в Японии в древних веках», – сказал ученик школы №26 Алексей Тен.

Такое мероприятие для школьников провели, чтобы помочь ребятам определиться с дальнейшей профессией.

«Наша цель – показать детям, что помимо денежных профессий есть творческие профессии. Ими можно заниматься как в свободное время, как хобби, так и зарабатывать с их помощью деньги», – рассказал соорганизатор социально-общественного проекта «Поколение Z» Денис Лазин.

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