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В Приамурье банк наказали за навязчивую смс-рекламу

В Приамурье банк наказали за навязчивую смс-рекламу
epochtimes.ru

Амурское УФАС России оштрафовало Азиатско-Тихоокеанский банк за рассылку навязчивой рекламы в смс-сообщениях. Банк должен будет выплатить 200 тысяч рублей.

Как сообщает ведомство, выяснилось, что АТБ рекламировал услугу по предоставлению кредита, не имея на то предварительного согласия абонентов. А это является нарушением. Нарушение выявили и в самом тексте рекламы – он не содержал всех необходимых сведений.

По данным фактам в 2016 году в отношении банка возбудили дело об административном правонарушении. Его рассмотрели в Амурском УФАС России, как результат – банк оштрафовали на 300 тысяч рублей.

АТБ оспорил это решение в Арбитражном суде Амурской области. Решение было обжаловано 9 марта 2017 года. В результате штраф снизили с 300 тысяч рублей до 200 тысяч.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Вот удивили, мне периодически приходят СМС от Восточного, Сбербанка и Россельхозбанка, хотя я там ни разу не кредитовался

  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    АТБ снимает 49 руб.всякий раз, как запрашиваешь остаток на балансе через банкомат. Такого откровенного грабежа своих же клиентов нет в других приличных банках. Безобразие!Роспотребнадзора на них нет!!!

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