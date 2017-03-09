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Амурчане приняли участие в международном автокроссе в Китае

Амурчане приняли участие в международном автокроссе в Китае
Фото: shatunamur.ru

Амурские автолюбители из клуба «Шатун» приняли участие в XIV международном автокроссе по льду и снегу, который проводится в самом северном населенном пункте Китая – городе Мохэ. Шестерых амурчан пригласил дружественный клуб «Снежные волки» из Хэйхэ.

За 14 лет автокросс по льду и снегу в городе Мохэ превратился из регионального состязания в международное спортивное событие. В 2017 году в заездах участвовали более 70 внедорожников и порядка 140 спортсменов.

Амурчане ехали через Хэйхэ и своим ходом – на внедорожниках – добирались до Мохэ и обратно. Поездка заняла время с 4 по 9 марта. Всего амурчанам пришлось проехать по Китаю около 1 800 километров.

Сама гонка проходила на льду реки Амур, которая в районе Мохэ также является пограничной. Госграница проходит по руслу реки. Дистанция гонок составляла 1 250 метров. По итогам соревнований амурчане завоевали один кубок за лучшее командное время.

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#Китай #спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    56 минут назад

    Колёк молодец!!!

    Так держать.

  • OVOD

    OVOD
    10 минут назад

    Кто знает как оформить автомобиль для подобного автопробега в Китае?

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Общество 2

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