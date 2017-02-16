Госдуме предлагают превратить материнский капитал в ежемесячное пособие

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Гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала предложили ввести член комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает телеканал RT.

Как пояснили авторы инициативы, речь идёт о ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет: 3 тысячи рублей за одного ребёнка, 8 тысяч – за двоих и 15 тысяч – за троих детей.

Вострецов и Волынец выступают за отмену маткапитала, поскольку, по их мнению, что данная программа себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное», – пояснил Вострецов, подчеркнув, что на самом деле нужна не единовременная выплата, а постоянное пособие, на которое действительно можно содержать детей.

По словам Волынец, в случае если в семье от трёх и более усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.

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#дети #российская власть #экономика

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