Белогорские болельщики предложили объединить вторую и третью зоны Дальнего Востока в одну

Фото: el-ab.ru

Белогорские болельщики формулируют свои предложения по реформированию футбольных турниров во втором и третьем дивизионах на Дальнем Востоке. Одно из первых пришло в виртуальную приёмную на имя главы города. До 15 марта у всех желающих есть возможность высказаться, как улучшить дальневосточный футбол.

Станислав Мелюков озвучил идею участия любителей футбола в выработке возможных решений. 16 марта он в Хабаровске примет участие в организационном совещании руководителей футбольных клубов Дальнего Востока.

«11 марта собрались составом болельщиков. 15 человек обсудили вопросы, связанные с футбольным сезоном 2017 года. Думали. Предлагаем объединить вторую и третью зоны Дальнего Востока в одну. От Читы до Сахалина. По нашему мнению, это сохранит футбольные клубы на Дальнем Востоке и в Белогорске, в частности. Просим всех, кто принимает важные решения в отношении футбольного сезона приложить все усилия в решении этого вопроса», – рассказал один из болельщиков Белогорска Николай Белов.

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#Дальний Восток #спорт #футбол

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