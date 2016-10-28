Малышу Тимерлану из Тынды собирают средства на очередное лечение в Харбине

Многодетная жительница Тынды собирает деньги на очередное лечение 4-летнего сына. В 11 месяцев Тимерлану Аслямову, одному из близнецов, поставили диагноз – детский церебральный паралич, задержка речевого развития. С тех пор семья борется за то, чтобы дать мальчику полноценную жизнь. На лечение и сопутствующие расходы нужно около 700 000 рублей.

«Нам в декабре 2016 года приходил вызов на 1 марта во вторую клинику при Хэйлунцзянском университетe китайской медицины. Но нам не удалось собрать нужную сумму, мы попросили дать нам вызов на июнь, сейчас его ждем. И надеемся, что нам удастся найти деньги к тому времени», – рассказала ИА «Амур.инфо» мама Тимерлана Регина Кирилёнок.

На данный момент собрано чуть более 44 тысяч из нужных 700 тысяч. Тимерлан уже был на лечении в Китае – летом 2016 года. Родители говорят, три месяца процедур ему помогли. Тимерлан начал нагибаться, поднимать предметы, вставать с пола самостоятельно, ползать.

На лечение требуется около 500 000 рублей, 135 000 понадобятся на съём жилья, 36 000 рублей – на услуги переводчика.

Реквизиты для оказания помощи Тимерлану:

карта ВТБ 24 4272 3000 0878 1061

карта Сбербанка 4276 0300 1333 2693

мобильный банк: +7 9145757719. Получатель Регина Кирилёнок.

Просмотров всего: 112

#дети #жизнь #Тында

распечатать