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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: начальник отдела УФНС и начальник отдела Агентства по развитию человеческого капитала

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: начальник отдела УФНС и начальник отдела Агентства по развитию человеческого капитала

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает начальник контрольного отдела УФНС по Амурской области Татьяна Лагода. Тема беседы: переход на применение амурскими налогоплательщиками онлайн-касс. Ведущие – Татьяна Удалова, Илья Кутырёв.

Днем гостем студии станет начальник отдела демографического развития Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Иван Ефимов. Тема беседы: «Что такое муниципальный стандарт демографического развития, и для чего его хотят внедрить в Приамурье». Ведущие эфира – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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