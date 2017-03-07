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Сегодня, 15:52 4

Белогорск отметит День воссоединения Крыма с Россией

Белогорск отметит День воссоединения Крыма с Россией

Кадеты Белогорска проведут смотр-конкурс у первого в России памятника Вежливому солдату. Памятное мероприятие «Мы вместе!», посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией, состоится 18 марта. Пройдёт оно в литературно-музыкальном формате.

Начало в 11:00. К участию приглашаются все желающие. «Каждая школа готовит выступление. Его формат образовательные организации выбирают самостоятельно. Всего в мероприятии будут задействовано около 100 участников», – пояснила начальник отдела по делам молодёжи комитета по образованию Виктория Свирщ.

На время проведения акции с 10:30 до 12:30 будет перекрыто движение транспорта на участке улице Кирова от Садовой до Гагарина.

Наряду с праздником «Мы вместе!» в учреждениях образования, культуры и спорта состоится ряд тематических мероприятий. 16 марта в Школе искусств организуют урок, посвященный Дню присоединения Крыма к России. 17 марта в школе № 17 состоится музейный урок на основе презентации «Россия и Крым вместе!».

18 марта в спортивной школе «Белогорец» в 10:00 начнётся открытый Кубок по мини-футболу. В 10:00 в центральной городской библиотеке откроют книжную выставку «Крымская весна – весна надежды». Часом позже на стадионе «Локомотив» состоится открытое первенство по настольному теннису. В это же время на стадионе «Амурсельмаш» проведут турнир по шахматам. В 12:00 белогорцев и гостей города приглашают на открытие выставки детского рисунка «Широка страна моя родная».

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#Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    41 минута назад

    госпидя, счастье то какое Белогорску от этого

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    30 минут назад

    обоссаться теперь ?

  • Baska

    Baska
    20 минут назад

    можешь обоссаться, тебе не впервой

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 минуты назад

    Предлагаю отметить день присоединения Карелии, ну а чо, тоже праздник.

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