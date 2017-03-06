Стриптиз в ночном клубе Благовещенска обсуждают на Первом канале

На Первом канале в программе «Время покажет» обсуждали поступок девушки из Благовещенска, которая разделась в ночном клубе за приз в 15 тысяч рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметили участники дискуссии. Об аморальности и допустимости подобных поступков говорили депутаты, журналисты, бизнесмены.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс: девушкам предложили раздеться. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Позже стало известно, что девушка несовершеннолетняя, и в клуб она прошла по паспорту старшей сестры. Происшествие стало объектом внимания следственных органов.

На Первом канале в течение получаса обсуждали аморальность поступка, искали виноватых.

«Конечно, это не норма, и нормой быть никогда не может. По сути, это ребенок, а потому руководители клуба и все организаторы должны нести ответственность. Если бы это не организовывали, у девушки бы не было возможности так реализоваться. Если бы все, кто ее воспитывали, вкладывали бы ей в голову, что недопустимо раздеваться при всех – в любом возрасте – она бы этого не сделала», – считает член Совета Федерации Валентина Петренко.

«Я не поленился, зашел на Youtube – а это ведь большой резонанс, сотня тысяч просмотров! Тысяча комментариев! И очень много таких: живу в таком-то городке, зарплата у меня восемь тысяч, я и за меньшую сумму разденусь. Вторая группа: до чего дошла, как она могла?!» – описал реакцию в Интернете президент института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин.

Депутат госдумы Сергей Вострецов уверен, что с таким явлением надо бороться, но настроен оптимистично: «Вспомним девяностые, двухтысячные. Я считаю, общество, наоборот, оздоравливается. То, что сейчас они уползают в подвалы, в ночные клубы – это уже хорошо! А этот клуб надо закрывать – сто процентов!».

Выступили в программе и оппоненты, которые видят проблему не в самой девушке или безнравственности молодого поколения. «Я считаю, что если девушка или парень не нарушают закон, то они могут делать всё, что угодно. Это очень важно, мы живем всё-таки не в тоталитарном обществе. Но, в свою очередь, общество может дать оценку. Меня удивляет, как общество захлебывается в ненависти. У нас некоторые депутаты, предприниматели, чиновники ходят в стриптиз-клубы – и им это можно. Потом они приходят и говорят о морали. Это гораздо более аморально, чем эта девушка», – заявил журналист Александр Яковлев.

Когда сотрудники Первого канала пытались связаться с очевидцами события или знакомыми девушки, те согласились дать информацию за вознаграждение – одну и три тысячи рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметил по этому поводу Борис Надеждин.

«У нас в Москве правоохранительные органы накрыли бордель. Там хозяйка – 18-летняя девушка. А из остальных девушек одна – тоже, кстати, из Амурской области – 16-летняя», – словно в продолжение мысли Надеждина рассказала депутат госдумы Елена Панина.

Вразрез с мнением большинства выступил предприниматель Дмитрий Потапенко: «Все вопросы, на самом деле, к нам – как к обществу. У меня трое дочерей. И, если вдруг моя дочь окажется в такой ситуации, это моя проблема. Это не проблема модерирования Интернета. В этой ситуации надо заниматься моим воспитанием, а не их воспитанием».

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