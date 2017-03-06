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Стриптиз в ночном клубе Благовещенска обсуждают на Первом канале

Стриптиз в ночном клубе Благовещенска обсуждают на Первом канале

На Первом канале в программе «Время покажет» обсуждали поступок девушки из Благовещенска, которая разделась в ночном клубе за приз в 15 тысяч рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметили участники дискуссии. Об аморальности и допустимости подобных поступков говорили депутаты, журналисты, бизнесмены.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс: девушкам предложили раздеться. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Позже стало известно, что девушка несовершеннолетняя, и в клуб она прошла по паспорту старшей сестры. Происшествие стало объектом внимания следственных органов.

На Первом канале в течение получаса обсуждали аморальность поступка, искали виноватых.

«Конечно, это не норма, и нормой быть никогда не может. По сути, это ребенок, а потому руководители клуба и все организаторы должны нести ответственность. Если бы это не организовывали, у девушки бы не было возможности так реализоваться. Если бы все, кто ее воспитывали, вкладывали бы ей в голову, что недопустимо раздеваться при всех – в любом возрасте – она бы этого не сделала», – считает член Совета Федерации Валентина Петренко.

«Я не поленился, зашел на Youtube – а это ведь большой резонанс, сотня тысяч просмотров! Тысяча комментариев! И очень много таких: живу в таком-то городке, зарплата у меня восемь тысяч, я и за меньшую сумму разденусь. Вторая группа: до чего дошла, как она могла?!» – описал реакцию в Интернете президент института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин.

Депутат госдумы Сергей Вострецов уверен, что с таким явлением надо бороться, но настроен оптимистично: «Вспомним девяностые, двухтысячные. Я считаю, общество, наоборот, оздоравливается. То, что сейчас они уползают в подвалы, в ночные клубы – это уже хорошо! А этот клуб надо закрывать – сто процентов!».

Выступили в программе и оппоненты, которые видят проблему не в самой девушке или безнравственности молодого поколения. «Я считаю, что если девушка или парень не нарушают закон, то они могут делать всё, что угодно. Это очень важно, мы живем всё-таки не в тоталитарном обществе. Но, в свою очередь, общество может дать оценку. Меня удивляет, как общество захлебывается в ненависти. У нас некоторые депутаты, предприниматели, чиновники ходят в стриптиз-клубы – и им это можно. Потом они приходят и говорят о морали. Это гораздо более аморально, чем эта девушка», – заявил журналист Александр Яковлев.

Когда сотрудники Первого канала пытались связаться с очевидцами события или знакомыми девушки, те согласились дать информацию за вознаграждение – одну и три тысячи рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметил по этому поводу Борис Надеждин.

«У нас в Москве правоохранительные органы накрыли бордель. Там хозяйка – 18-летняя девушка. А из остальных девушек одна – тоже, кстати, из Амурской области – 16-летняя», – словно в продолжение мысли Надеждина рассказала депутат госдумы Елена Панина.

Вразрез с мнением большинства выступил предприниматель Дмитрий Потапенко: «Все вопросы, на самом деле, к нам – как к обществу. У меня трое дочерей. И, если вдруг моя дочь окажется в такой ситуации, это моя проблема. Это не проблема модерирования Интернета. В этой ситуации надо заниматься моим воспитанием, а не их воспитанием».

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#происшествия #СМИ

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Какие власти, такая и область. И подпевающие властям – журналисты.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    сколько можно обсасывать новости про эту бедолагу? Новостей нет, так хоть по одному и тому же месту поутюжить

  • Nutka

    Nutka
    1 час назад

    "Когда сотрудники Первого канала пытались связаться с очевидцами события или знакомыми девушки, те согласились дать информацию за вознаграждение – одну и три тысячи рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметил по этому поводу Борис Надеждин." - Одна фраза, которая очень хорошо отражает ситуацию в области. Продаются все и вся, товарно-денежные отношения во всей красе отражаются на людях. + ко всему - минимальные зарплаты. Зато кризис миновал и у всех все хорошо, а главное доходы растут!!!

  • Nutka

    Nutka
    1 час назад

    "Когда сотрудники Первого канала пытались связаться с очевидцами события или знакомыми девушки, те согласились дать информацию за вознаграждение – одну и три тысячи рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметил по этому поводу Борис Надеждин." - Одна фраза, которая очень хорошо отражает ситуацию в области. Продаются все и вся, товарно-денежные отношения во всей красе отражаются на людях. + ко всему - минимальные зарплаты. Зато кризис миновал и у всех все хорошо, а главное доходы растут!!!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Nutka

    "Когда сотрудники Первого канала пытались связаться с очевидцами события или знакомыми девушки, те согласились дать информацию за вознаграждение – одну и три тысячи рублей. «В Амурской области что-то идет не так», – заметил по этому поводу Борис Надеждин." - Одна фраза, которая очень хорошо отражает ситуацию в области. Продаются все и вся, товарно-денежные отношения во всей красе отражаются на людях. + ко всему - минимальные зарплаты. Зато кризис миновал и у всех все хорошо, а главное доходы растут!!!



    Я бы тысяч за пять им ветку с альфы зачитал

  • олег1975

    олег1975
    49 минут назад

    Я смотрю пора "нашей несовершеннолетней" баллотироваться в федеральные органы государственной власти!

  • anschutka

    anschutka
    40 минут назад

    Потапенко дело говорит. А все эти моралисты пусть своих детей воспитывают. Затравят сейчас девчонку, как бы руки на себя не наложила.

  • сибирячка

    сибирячка
    35 минут назад

    обожемой

    всегда перекрытые подростки раздевались в конкурсах в ночниках за деньги

    и не только в Амурской области

    вы лучше ночному клубу вопрос задайте:

    где они взяли такого тамаду с такими веселыми конкурсами))

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    29 минут назад

    фи, мы и не такие номера в ночниках видывали. куда хлеще. а тут нате вам: оказывается для кого-то открытие, что эвон как. оказывается их феечки и принцесски не только мультики про винкс смотрят, но еще и потрахиваются

    надо бы молебен провести

  • Chucho

    Chucho
    7 минут назад

    Сбылась мечта любого провинциального ведущего - попасть на федеральный канал

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 минута назад

    Как много у нас в стране можно сделать по чужому паспорту, прийти в ночной клуб по чужому паспорту, раздеться, родить, отсидеть в конце концов и кто виноват , что у неё жизнь по чужому паспорту, а может у неё эсбиционизм, ну это когда хочется перед кем ни будь показать свои "прелести" тогда это уже медицинский случай ?

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 минута назад

    Как много у нас в стране можно сделать по чужому паспорту, прийти в ночной клуб по чужому паспорту, раздеться, родить, отсидеть в конце концов и кто виноват , что у неё жизнь по чужому паспорту, а может у неё эсбиционизм, ну это когда хочется перед кем ни будь показать свои "прелести" тогда это уже медицинский случай ?

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