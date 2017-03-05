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Более двухсот студентов пришлось переселить из горевшего благовещенского общежития

Более двухсот студентов пришлось переселить из горевшего благовещенского общежития

Из здания общежития политехнического колледжа в Благовещенске, где 9 марта был пожар, пришлось на время переселить 241 студента. Сейчас в нем идут восстановительные работы.

Как сообщало Амур.инфо, днем 9 марта в Благовещенске загорелось здание общежития политехнического колледжа, расположенного по адресу: улица Политехническая, 11. На месте работали пять боевых расчетов, две автолестницы и команда спасателей. В результате происшествия никто не пострадал, однако несколько человек пришлось эвакуировать. Из-за пожара полностью выгорела комната на четвертом этаже здания.

Как говорится в пресс-релизе министерства образования и науки Амурской области, студентов поселили во втором общежитии политехнического колледжа, в жилых корпусах колледжей сервиса и торговли, строительства и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, педагогического колледжа. Часть студентов разместили в лагере «Колосок».

За каждым вынужденным переселенцем закреплены лица, которые будут контролировать жизнь ребят вне стен родного колледжа.

В «гостях» студенты должны провести не более недели, пока в пострадавшем от огня здании не сделают ремонт.

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#пожары #происшествия #студенты

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Наш доблестный минобр Амурской области года 3-4 назад "отжали" целый корпус,общежитие Амурского агроколледжа. На углу Хмельницкого-Красноармейской..В "тихую" продать не получилось. И они его забросили.В результате этих преступных действий здание пришло в аварийное состояние.В нем никто не живет.Бичева потихоньку имущество и оборудование из здания выносит.. А вы говорите сгорело....Зданием больше,зданием меньше...В минобре стратеги мирового масштаба сидят. А прокуратура занимается открытыми калитками детского садика.

  • СаняCh

    СаняCh
    48 минут назад

    Павел Флудерский



    Сказочник

  • S kak $

    S kak $
    30 минут назад

    А вот на Красноармейской и Хмельницкого здание бывшего общежития стоит пустое. Пропадет ведь зря, как здание музучилища!

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