Полиция подтвердила, что раздевшаяся догола в благовещенском клубе девушка – несовершеннолетняя

Амурская полиция провела проверку по информации, размещенной в СМИ, о том, что в благовещенском ночном клубе одна из посетительниц разделась догола. Сделала она это, участвуя в конкурсе с главным призом в размере 15 тысяч рублей. В ходе проведенной полицейской проверки информация о том, что девушка оказалась несовершеннолетней, подтвердилась.

По информации амурского управления МВД, полицейские опросили знакомых 16-летней девушки, представителей учебного заведения Благовещенска, в котором она учится, а также руководителя, директора и бармена ночного клуба, где проходил конкурс. Собранные материалы направлены в следственные органы.

В учебное заведение благовещенские полицейские направили представление «Об устранении нарушения законодательства по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Также копии материалов направлены по месту жительства несовершеннолетней и её родителей. Полиция будет решать вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей несовершеннолетней за ненадлежащее исполнение обязанностей по её воспитанию.

Как сообщалось ранее, в первых числах марта в одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Одна девушка полностью обнажилась и получила за это 15 тысяч рублей. Все действо было запечатлено на видео смартфона, а видеозапись выложили в соцсети и начали распространять в мессенджерах. В итоге информацией о раздевшейся девушке заинтересовались правоохранительные и следственные органы.

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