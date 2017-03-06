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В Свободном горел грузовик (видео)

В Свободном горел грузовик (видео)
Фото: gzt-sv.ru

В понедельник, 13 марта, утром на одной из улиц Свободного Амурской области загорелся грузовик. Автомобиль стоял на улице Малиновского.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 5 города Свободного в составе семи человек и двух единиц техники. Через две минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём уничтожена кабина автомобиля.

Как сообщает gzt-sv.ru, пo пpeдвapитeльнoй вepcии, вoзгopaниe пpoизoшлo из-зa нeпoлaдoк в элeктpикe, aвapийнoгo peжимa paбoты двигaтeля. Boдитeль нe пocтpaдaл. Гpyзoвик пpинaдлeжит чacтнoмy влaдeльцy.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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