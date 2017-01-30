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Работники скорой помощи Благовещенска жалуются на снижение зарплат

Работники скорой помощи Благовещенска жалуются на снижение зарплат

Врачи и фельдшеры станции скорой медпомощи Благовещенска бьют тревогу – их зарплаты снизились. Людям приходится работать больше, чтобы прокормить семьи. Впрочем, руководство скорой эти претензии опровергает.

Как рассказала Амур.инфо фельдшер Елена (имя изменено – Прим. ред.), зарплаты на станции скорой медицинской помощи города снижаются без явной причины не впервые. Похожая ситуация была в 2016 году. Тогда работники коллективно обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию, под обращением подписались порядка 90 человек. Состоялась проверка, которая не выявила нарушений. Однако она все же принесла плоды – людям стали платить, как прежде. И вот недавно зарплата снова необъяснимо «пошла на убыль».

Так, были урезаны доплаты за работу в ночную смену. Если раньше они достигали +100 %, то сейчас – в лучшем случае +60 %. Объясняют такую меру тем, что якобы количество вызовов снизилось. Елена не согласна – говорит, что меньше их точно не стало.

«Когда мы пришли с претензией к старшему врачу, она сказала: "Вам что-то не нравится? Берите больше смен". Если в Хабаровске фельдшер получает 44 тысячи рублей, то у нас врач – 27 тысяч», – говорит Елена.

Сама девушка недавно получила зарплату в размере 10 тысяч рублей – за шесть дежурств. Работала она не полный месяц, так как находилась на больничном.

При этом средства, отмечает Елена, у организации есть, но осваиваются они своеобразно. «Ставят в машину средство слежения, чтобы отслеживать, где наша бригада находится, звук записывают. Лучше бы эти деньги потратили на людей! По одному человеку нам приходится работать, чтобы прокормиться (в этом случае зарплата увеличивается – Прим. ред.)», – объясняет она.

С такой же проблемой, говорит Елена, столкнулись работники скорой помощи во Владивостоке. Люди там даже выходили на митинги.

«Если мы будем уходить на другую работу, нас с удовольствием везде возьмут. У нас и стаж хороший, и знания. А кто потом будет работать на скорой? За такие копейки явно никто не захочет», – отмечает девушка.

Руководитель станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов в беседе с корреспондентом Амур.инфо факты, изложенные Еленой, не подтвердил. «Заработная плата у нас не снизилась. Что касается процентов, это достаточно непростой вопрос, который регулируется утвержденными нормативными актами, которые в том числе рассматриваются на уровне коллектива», – сказал Игорь Никишов, предложив обратиться с этим вопросом в министерство здравоохранения Амурской области.

Амур.инфо направило запрос в амурский минздрав. Ответ будет опубликован позже.

Просмотров всего: 1688

#работа

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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • medium

    medium
    2 часа назад

    Я конечно понимаю, что зарплата в 27000 рублей это не большая зарплата, но говорить, что это копейки!!! уж, извините, когда у нас в городе очень много кто даже 25000 не получает и работает... и работа порой сложнее физически.

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    medium

    Я конечно понимаю, что зарплата в 27000 рублей это не большая зарплата, но говорить, что это копейки!!! уж, извините, когда у нас в городе очень много кто даже 25000 не получает и работает... и работа порой сложнее физически.



    А это работа- интеллектуальная. И во всем мире она оплачивается выше физического труда. При чем все сейчас видят, несколько она стала опасной для здоровья и жизни - для сотрудника скорой. А страхования- ни жизни, ни от несчастных случаев нет.На скорой одна бригада выполняет план за двоих, но при этом получают только "за себя". Очередь в скорую из сотрудников не стоит. Зачем? Когда можно получать в стационаре больше набирая дежурствами. Лично слышала, когда ехала, по Авторадио объявление- на станцию требуются врачи и фельдшера. И даже Станция готова переучить за свой счет. Очередь? Нет, нет такой. А со снижением зарплат разбегутся и те кто есть.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    Скорая - адский труд...Зарплата, конечно, должна быть достойной!

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Вы просто не знаете, что такое адский труд. За ещё более адский труд платят столько же, и тоже зарплата постепенно снижается.

    Причём испытав на собственной, так сказать, шкуре плоды вашего труда и прочитав в этой же газете про маленькую Алису, я вам не сочувствую, уж простите...

  • Jenny26

    Jenny26
    1 час назад

    Парус

    medium

    Я конечно понимаю, что зарплата в 27000 рублей это не большая зарплата, но говорить, что это копейки!!! уж, извините, когда у нас в городе очень много кто даже 25000 не получает и работает... и работа порой сложнее физически.



    А это работа- интеллектуальная. И во всем мире она оплачивается выше физического труда. При чем все сейчас видят, несколько она стала опасной для здоровья и жизни - для сотрудника скорой. А страхования- ни жизни, ни от несчастных случаев нет.На скорой одна бригада выполняет план за двоих, но при этом получают только "за себя". Очередь в скорую из сотрудников не стоит. Зачем? Когда можно получать в стационаре больше набирая дежурствами. Лично слышала, когда ехала, по Авторадио объявление- на станцию требуются врачи и фельдшера. И даже Станция готова переучить за свой счет. Очередь? Нет, нет такой. А со снижением зарплат разбегутся и те кто есть.



    С кем из медиков не поговоришь (в основном средний персонал) все чем то недовольны и всех с ногами оторвут ...но по факту они сидят на своих работах и ноют...согласна что зп маленькая но вас никто не держит..не нравится-иди...в хоз расчете (не в бюджете) тебя никто уговаривать не будет...да еще бывает и переработку не платят..так что уж поверьте бывает еще хуже

  • ay

    ay
    1 час назад

    Путин же пообещал медикам двойную зарплату от средней в регионе. Удивительно.

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Так вот в скорую и "не идут". Раз станция готова "за свои" даже переучивать. А с такой зарплатой- и те кто был- уйдут. Они то "не сидят на попе ровно", а мотаются и по холоде и в частный сектор, и к бомжам и к неадекватам

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    Jenny26

    вас никто не держит... не нравится-иди...



    Сначала они посылают медиков в пи бизнес, а потом ноют на форумах:



    Скорую помощь не дождешься!!!

    3 часа просидели в приемном отделении без осмотра!!!

    При госпитализации требуют осуществлять уход за больным своими силами!!!

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Скорее всего, теперь среднюю зарплату по региону будут подгонять под зарплату медиков.

    И получится средняя по региону - 27 тыс : 2 = 13, 5 тысяч

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    maxcom

    Jenny26

    вас никто не держит... не нравится-иди...



    Сначала они посылают медиков в пи бизнес, а потом ноют на форумах:



    Скорую помощь не дождешься!!!

    3 часа просидели в приемном отделении без осмотра!!!

    При госпитализации требуют осуществлять уход за больным своими силами!!!с





    Так о том то и речь- и так был кадровый дефицит, а сейчас и те, кто работал уйдут.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Народ в гавно втаптывают уроды. Всякие тролли говорят, что все хорошо и будет ещё лучше.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    В ночную смену многие из вас работают? Скорая, это тяжкий труд и не только физический. Пациенты и умирают иногда, не позавидовать такой работе.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Парус
    maxcom

    Jenny26

    вас никто не держит... не нравится-иди...



    Сначала они посылают медиков в пи бизнес, а потом ноют на форумах:



    Скорую помощь не дождешься!!!

    3 часа просидели в приемном отделении без осмотра!!!

    При госпитализации требуют осуществлять уход за больным своими силами!!!с





    Так о том то и речь- и так был кадровый дефицит, а сейчас и те, кто работал уйдут.


    Прочитают объявление требуются медики в Краснодаре и досвидос. Мои знакомые сторазтакделали.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    6 смен 10тыс- плохая зарплата? при том что смена в скорой 6-8 часов. Нет слов.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В конце года, деньги которые у врачей "скрысили" разделит между собою главбух и руководитель. Экономия заработной платы...

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 час назад

    СаняCh6 смен 10тыс- плохая зарплата? при том что смена в скорой 6-8 часов. Нет слов.


    В смысле 6-8 часов? 12 часов, не хочешь? Не знаешь, молчи!

  • Sm1th

    Sm1th
    1 час назад



    РАБОТНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ БЛАГОВЕЩЕНСКА ЖАЛУЮТСЯ НА СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТ



    Остальные терпят?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Там проверку необходимо проводить тщательную министерству здравоохранения, почти в каждом медицинском учреждении "мертвые души" работают, а по факту их нет.

    Заведующая с бухгалтером премии надбавки урезали, себе добавили, математика второй класс, не верите, а вы копните ...

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Нас всех очень жаль в богатой стране основная масса население бедные и нищие. Голодец молодец нас поддерживает, но только на словах.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Вр€динк@
    СаняCh6 смен 10тыс- плохая зарплата? при том что смена в скорой 6-8 часов. Нет слов.


    В смысле 6-8 часов? 12 часов, не хочешь? Не знаешь, молчи!


    это троль - ему молчать нельзя.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    55 минут назад

    ЖОРДЖio

    Там проверку необходимо проводить тщательную министерству здравоохранения, почти в каждом медицинском учреждении "мертвые души" работают, а по факту их нет. Заведующая с бухгалтером премии надбавки урезали, себе добавили, математика второй класс, не верите, а вы копните ...



    На самом деле, обычная ситуация, когда работники берут себе по несколько смен. И этими "мёртвыми душами" с зарплатой выходят работники. Не нужно всегда перекладывать на руководство, во многих случаях руководство помогает таким образом

  • Noir

    Noir
    39 минут назад

    Математика простая: если кто-то где-то украл, то кто-то где-то недосчитается зарплаты.

  • Уголёк

    Уголёк
    38 минут назад

    Вот чтобы жаловаться и что-то требовать, нужно как минимум качественно работать. А то, извините, когда приезжает брагада скорой помощи, поднимаются в квартиру, начинают осматривать пациента и обнаруживают, что чемоданчика со всем необходимым нет. Это вообще нормально? Она еще такая, как в порядке вещей: "Ой, я на прошлом вызове его забыла, у вас есть фонендоскоп?" Совесть вообще имеется у людей? А если бы человек был при смерти, не дай Бог. Врачи скорой помощи очень бессовестные!!!

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    37 минут назад

    У меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!

  • мочалкин блюз

    мочалкин блюз
    34 минуты назад

    СТЫД и ПОЗОР нашему министерству здравоохранения!!!Почему-то к другим министерствам нет такого количества нареканий!!! Учителя, воспитатели, работники ЖКХ, силовики получают достаточно. Это значит, что работа в министерствах ведётся правильно. А рядовых медиков никто не слышит, даже министерство!!!

  • Парус

    Парус
    33 минуты назад

    Амурский воспитатель

    У меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!



    в кабинете сидит? Или мотается туда-сюда с утра до вечера, к капризным бабуськам, требовательным родителям? С бомжа ми- алкоголиками на травмах работает? Искусственное дыхание делает? Вену, на вшивлм тельце ищет?

    А юридическую ответственность несет такую же- как врач? Если косяк какой, на нее в суд подадут? Жалуются все подряд на нее?

  • anschutka

    anschutka
    32 минуты назад

    Оптимизация как она есть. Скоро лечиться сами по интернету будем, хорошие врачи все по частным клиникам разбегутся.

  • Хмык

    Хмык
    28 минут назад

    Кошмар. 27 тысяч, это нормальные деньги для выступающего здесь народа! Меньше 500 баксов! Для врача! Уровень нищих африканских стран. В какой же яме мы находимся?

  • Парус

    Парус
    28 минут назад

    А.... Еще забыла про спидоносцев написать. Ваша жена ( Амурский Воспитатель) им накладывает жгуты при травмах ( при этом часть без сознания и не говорят о своих заболеваниях) в обычных перчатках, хотя кальчужными работать должны? На вашу жену чужая биологическая жидкость попадает ( учитывая что часть пациентов не обследованы), несущая вирусы гепатита, СПИДа? Жизнь вашей жены подвергается угрозе - ее могут взять в заложники?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    27 минут назад

    Амурский воспитательУ меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!


    Ну, работать за 350$ можно конечно, но гордиться этим стремно. Рабское сознание.

  • Хмык

    Хмык
    26 минут назад

    мочалкин блюз

    СТЫД и ПОЗОР нашему министерству здравоохранения!!!Почему-то к другим министерствам нет такого количества нареканий!!! Учителя, воспитатели, работники ЖКХ, получают достаточно. Это значит, что работа в министерствах ведётся правильно. А рядовых медиков никто не слышит, даже министерство!!!



    А ты хто? Учитель, воспитатель, рядовой работник ЖКХ?



  • Мой Господин

    Мой Господин
    24 минуты назад

    Амурский воспитательУ меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!


    Вот со средствами просмотра местонахождения кареты скорой помощи и прослушивания деятельности врачей полностью поддерживаю. Недавно был случай же когда напали на фельдшера. А так и скорую угнать могут, и автор прав, что могут поставить укол не тот, потом и не докажешь

  • Мой Господин

    Мой Господин
    22 минуты назад

    Доппельгангер
    Амурский воспитательУ меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!


    Ну, работать за 350$ можно конечно, но гордиться этим стремно. Рабское сознание.


    А ты в какой стране, если в долларах счет ведешь? Вот в Южной Корее зарплаты в разы больше, а цены ты их видел?

  • Вицли

    Вицли
    20 минут назад

    Никто, слышите никто, не вправе судить о работе скорой помощи снаружи, это возможно исключительно изнутри.

    Уровень моральной, умственной и физической нагрузки, а также юридической ответственности на медперсонал скорой помощи абсолютно не сопоставим ни со стационаром, ни тем более, с какой-либо другой трудовой деятельностью.

    Я уже молчу о рисках связанных с этой службой. За 5 лет работы на скорой нужно давать ветерана труда, это как минимум.

  • Хмык

    Хмык
    18 минут назад

    Мой Господин

    Доппельгангер

    Амурский воспитательУ меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!


    Ну, работать за 350$ можно конечно, но гордиться этим стремно. Рабское сознание.


    А ты в какой стране, если в долларах счет ведешь? Вот в Южной Корее зарплаты в разы больше, а цены ты их видел?


    Да вообще деньги убрать. А на хлеб и воду для рабов выдавать талоны.



    К слову, больше 80% того, что на прилавках, куплено за доллары (или другую приравненную к ним валюту). И там, где оно куплено, это стоит гораздо дешевле.



  • SSk

    SSk
    14 минут назад



    Амурский воспитатель

    У меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег



    И работает она 12 часов? и все эти 12 часов катается от одного пациента к другому) и таскает тяжелый ящик и принимает ответсвенные решения? за которые потом сидит и отписывается и если не дай бог труп то таскают ее по прокуратурам и комиссиям? слава богу когда приезжает в приличную квартиру и дают стул и разговаривают как с человеком а не быдлом! а порой чуханы попадаются, бомжи, наркоманы и прочая шушара. Думаю ваша супруга не согласилась бы на этот адский труд!

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    13 минут назад

    Врачь скорой мёд помощи, это тот кто первый приходит на помощь больному и к стати без всякого оборудования и анализов ставит диагностики который потом в больнице подтверждается в 98%. Так вот кто не знает этой работы, заткнитесь. Это адский труд. Я лично это знаю, потому что сам работал там пять лет водителем и видел это всё своими глазами. Если они плохие так не вызывайте скорую помощь, ждите утро и в больничьку.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    13 минут назад

    Мой Господин
    Доппельгангер
    Амурский воспитательУ меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!


    Ну, работать за 350$ можно конечно, но гордиться этим стремно. Рабское сознание.


    А ты в какой стране, если в долларах счет ведешь? Вот в Южной Корее зарплаты в разы больше, а цены ты их видел?


    Это же не я ЦБ заведую, сделали рубль резаной бумагой и обижаются, что в долларах все мерят..

  • СаняCh

    СаняCh
    10 минут назад

    Парус

    Амурский воспитатель

    У меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!



    в кабинете сидит? Или мотается туда-сюда с утра до вечера, к капризным бабуськам, требовательным родителям? С бомжа ми- алкоголиками на травмах работает? Искусственное дыхание делает? Вену, на вшивлм тельце ищет?

    А юридическую ответственность несет такую же- как врач? Если косяк какой, на нее в суд подадут? Жалуются все подряд на нее?



    А кто то шахтер, военный, физик-ядерщик. Каждый учился на того, кем хочет стать. Все профессии пообсуждаем сейчас?

    Что мешает людям сидеть днями и ночами над книгами и учится в вузе? Не обязательно Амурском. Просто все хотят легко и быстро. Именно поэтому у нас страна менеджеров и экономистов. Я не говорю, что скорая легко, но ведь ты учился на эту должность и знал какого это.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 минут назад

    СаняCh
    Парус

    Амурский воспитатель

    У меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!



    в кабинете сидит? Или мотается туда-сюда с утра до вечера, к капризным бабуськам, требовательным родителям? С бомжа ми- алкоголиками на травмах работает? Искусственное дыхание делает? Вену, на вшивлм тельце ищет?

    А юридическую ответственность несет такую же- как врач? Если косяк какой, на нее в суд подадут? Жалуются все подряд на нее?



    А кто то шахтер, военный, физик-ядерщик. Каждый учился на того, кем хочет стать. Все профессии пообсуждаем сейчас?

    Что мешает людям сидеть днями и ночами над книгами и учится в вузе? Не обязательно Амурском. Просто все хотят легко и быстро. Именно поэтому у нас страна менеджеров и экономистов. Я не говор, что скорая легко, но ведь ты учился на эту должность и знал какого это.


    Легко и быстро на врача скорой? Д....б....

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    6 минут назад

    Че вы доказывает всяким Воспитателям до Господинам?- это же тролли.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    6 минут назад

    «Если мы будем уходить на другую работу, нас с удовольствием везде возьмут. У нас и стаж хороший, и знания. А кто потом будет работать на скорой? За такие копейки явно никто не захочет», – отмечает девушка.

    Было б так, давно ушла бы уже. А то только ныть могут и песни петь о том, какие они незаменимые и перспективные.

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    СаняCh

    Парус

    Амурский воспитатель

    У меня жена работает (не в медицине) за 20000 рублей. При этом постоянно в вечернее время задерживается по распоряжению начальства и почти каждые выходные по полдня, а то бывает и весь день. И работает ведь! И это ведь не копейки. А врачи получают больше денег!

    А что касается упомянутых средств слежения и записи разговоров, то я считаю, что в наше время это весьма нужная трата. Порой при разбирательстве эти доказательства крайне важны, особенно если это коснулось вопроса жизни и смерти пациента, - где была скорая, что сказал врач, какой препарат скомандовал вколоть. Да мало ли что!



    в кабинете сидит? Или мотается туда-сюда с утра до вечера, к капризным бабуськам, требовательным родителям? С бомжа ми- алкоголиками на травмах работает? Искусственное дыхание делает? Вену, на вшивлм тельце ищет?

    А юридическую ответственность несет такую же- как врач? Если косяк какой, на нее в суд подадут? Жалуются все подряд на нее?



    А кто то шахтер, военный, физик-ядерщик. Каждый учился на того, кем хочет стать. Все профессии пообсуждаем сейчас?

    Что мешает людям сидеть днями и ночами над книгами и учится в вузе? Не обязательно Амурском. Просто все хотят легко и быстро. Именно поэтому у нас страна менеджеров и экономистов. Я не говорю, что скорая легко, но ведь ты учился на эту должность и знал какого это.



    Ты же вот не хочешь учиться. Кремлеботством подрабатываешь. А чем другие хуже?



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