Работники скорой помощи Благовещенска жалуются на снижение зарплат

Врачи и фельдшеры станции скорой медпомощи Благовещенска бьют тревогу – их зарплаты снизились. Людям приходится работать больше, чтобы прокормить семьи. Впрочем, руководство скорой эти претензии опровергает.

Как рассказала Амур.инфо фельдшер Елена (имя изменено – Прим. ред.), зарплаты на станции скорой медицинской помощи города снижаются без явной причины не впервые. Похожая ситуация была в 2016 году. Тогда работники коллективно обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию, под обращением подписались порядка 90 человек. Состоялась проверка, которая не выявила нарушений. Однако она все же принесла плоды – людям стали платить, как прежде. И вот недавно зарплата снова необъяснимо «пошла на убыль».

Так, были урезаны доплаты за работу в ночную смену. Если раньше они достигали +100 %, то сейчас – в лучшем случае +60 %. Объясняют такую меру тем, что якобы количество вызовов снизилось. Елена не согласна – говорит, что меньше их точно не стало.

«Когда мы пришли с претензией к старшему врачу, она сказала: "Вам что-то не нравится? Берите больше смен". Если в Хабаровске фельдшер получает 44 тысячи рублей, то у нас врач – 27 тысяч», – говорит Елена.

Сама девушка недавно получила зарплату в размере 10 тысяч рублей – за шесть дежурств. Работала она не полный месяц, так как находилась на больничном.

При этом средства, отмечает Елена, у организации есть, но осваиваются они своеобразно. «Ставят в машину средство слежения, чтобы отслеживать, где наша бригада находится, звук записывают. Лучше бы эти деньги потратили на людей! По одному человеку нам приходится работать, чтобы прокормиться (в этом случае зарплата увеличивается – Прим. ред.)», – объясняет она.

С такой же проблемой, говорит Елена, столкнулись работники скорой помощи во Владивостоке. Люди там даже выходили на митинги.

«Если мы будем уходить на другую работу, нас с удовольствием везде возьмут. У нас и стаж хороший, и знания. А кто потом будет работать на скорой? За такие копейки явно никто не захочет», – отмечает девушка.

Руководитель станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов в беседе с корреспондентом Амур.инфо факты, изложенные Еленой, не подтвердил. «Заработная плата у нас не снизилась. Что касается процентов, это достаточно непростой вопрос, который регулируется утвержденными нормативными актами, которые в том числе рассматриваются на уровне коллектива», – сказал Игорь Никишов, предложив обратиться с этим вопросом в министерство здравоохранения Амурской области.

Амур.инфо направило запрос в амурский минздрав. Ответ будет опубликован позже.

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