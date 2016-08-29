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РПЦЗ требует убрать тело Ленина с Красной площади

РПЦЗ требует убрать тело Ленина с Красной площади
Фото: mos-holidays.ru

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала убрать тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об этом сказано в заявлении её Архиерейского синода по случаю столетней годовщины революции 1917 года, передаёт РИА Новости.

Текст этого заявления был оглашён в минувшее воскресенье во всех приходах РПЦЗ.

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», – подчёркивается в документе.

Одним только выносом из мавзолея тела вождя мирового пролетариата предложения не ограничиваются. Также в РПЦЗ настаивают на том, чтобы были возвращены «исторические наименования городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их».

В заявлении отмечается, что «сегодняшняя неустанная травля России со стороны “западной цивилизации” существовала и 100 лет тому назад, да и много прежде».

«Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали», – говорится в документе.

Авторы заявления призвали «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжёлые испытания».

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#история #религия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    а какая-нибудь православная церковь гондураса не делала подобных заявлений?

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    А не пойти ли в жопу РПЦЖ? Это та самая церковь, которая благословляла русских эмигрантов на поход на СССР в составе гитлеровского вермахта. И они еще нам будут указывать? И так РПЦ пришлось согласиться с канонизацией Николая Кровавого во время объединения РПЦ и РПЦЗ (нахрена оно только нужно было, по факту РПЦЗ не особо то признает РПЦ). Именем которого, кстати, РПЦЗ и благословляла весь этот сброд в составе вермахта

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    ответ РПЦЗ должен выглядеть так и только так:

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Требую захоронить плащаницы и мощи которые РПЦ возит по стране.

  • specc

    specc
    1 час назад

    ay

    Требую захоронить плащаницы и мощи которые РПЦ возит по стране.



    меня терзают смутные сомнения, что по стране возят настоящие мощи и плащаницы.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    specc

    ay

    Требую захоронить плащаницы и мощи которые РПЦ возит по стране.



    меня терзают смутные сомнения, что по стране возят настоящие мощи и плащаницы.



    истинный крест, настоящие! все святые имели от 7 до 40 ног, 15-30 голов, а половых органов - несчетное количество! тут все без обмана

  • vv0407

    vv0407
    5 минут назад

    Надо же! антирусская псевдо"православная" церковь за рубежом - орудие всех антисоветчиков и русофобов за последние 100 лет звук издало.

    «сегодняшняя неустанная травля России со стороны “западной цивилизации” существовала и 100 лет тому назад, да и много прежде» - вот тут действительно правда, только последние 100 лет РПЦЗ принамола в этом самое активное участие. И сейчас вякнули конечно же абсолютно самостоятельно. Заокеанские и европейские "кураторы" к этому никакого отношения не имеют.

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