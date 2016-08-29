РПЦЗ требует убрать тело Ленина с Красной площади

Фото: mos-holidays.ru

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала убрать тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об этом сказано в заявлении её Архиерейского синода по случаю столетней годовщины революции 1917 года, передаёт РИА Новости.

Текст этого заявления был оглашён в минувшее воскресенье во всех приходах РПЦЗ.

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», – подчёркивается в документе.

Одним только выносом из мавзолея тела вождя мирового пролетариата предложения не ограничиваются. Также в РПЦЗ настаивают на том, чтобы были возвращены «исторические наименования городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их».

В заявлении отмечается, что «сегодняшняя неустанная травля России со стороны “западной цивилизации” существовала и 100 лет тому назад, да и много прежде».

«Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали», – говорится в документе.

Авторы заявления призвали «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжёлые испытания».

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#история #религия

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