В Приамурье нерадивую мать, по вине которой умер ребенок, приговорили к обязательным работам

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В Свободненском районе Амурской области осуждена женщина за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Нерадивая мать не следила за 5-летней дочерью и не занималась ее лечением, когда девочка заболела. В итоге ребенок умер от отека легких.

Приговор 25-летней жительнице села Заган вынес 10 марта 2017 года и. о. мирового судьи Амурской области по Свободненскому району. Суд установил, что женщина злоупотребляла спиртным, постоянно оставляла 5-летнего ребенка на попечение бабушки, не заботилась о питании дочери, уходе и безопасности.

Зная, что у девочки с 7 по 9 августа 2016 года держится повышенная температура при неустановленном диагнозе, видя плохое самочувствие и жалобы ребенка на боли в области груди и ребер, она не обратилась в медицинские учреждения. Таким образом, женщина безразлично отнеслась к здоровью дочери и безопасности ее жизни, ставя жизнь и здоровье собственного ребенка под угрозу.

«В результате ее безответственного поведения 9 августа 2016 года девочка скончалась от отека легких как осложнения острой двусторонней тотальной серозно-лейкоцитарной стафилококковой абсцедирующей пневмонии с обширными некрозами легочной ткани, вызванной несвоевременным и ненадлежащим лечением», – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Суд при назначении наказания учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и назначил амурчанке наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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