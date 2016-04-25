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В Приамурье нерадивую мать, по вине которой умер ребенок, приговорили к обязательным работам

В Приамурье нерадивую мать, по вине которой умер ребенок, приговорили к обязательным работам
Фото: habinfo.ru

В Свободненском районе Амурской области осуждена женщина за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Нерадивая мать не следила за 5-летней дочерью и не занималась ее лечением, когда девочка заболела. В итоге ребенок умер от отека легких.

Приговор 25-летней жительнице села Заган вынес 10 марта 2017 года и. о. мирового судьи Амурской области по Свободненскому району. Суд установил, что женщина злоупотребляла спиртным, постоянно оставляла 5-летнего ребенка на попечение бабушки, не заботилась о питании дочери, уходе и безопасности.

Зная, что у девочки с 7 по 9 августа 2016 года держится повышенная температура при неустановленном диагнозе, видя плохое самочувствие и жалобы ребенка на боли в области груди и ребер, она не обратилась в медицинские учреждения. Таким образом, женщина безразлично отнеслась к здоровью дочери и безопасности ее жизни, ставя жизнь и здоровье собственного ребенка под угрозу.

«В результате ее безответственного поведения 9 августа 2016 года девочка скончалась от отека легких как осложнения острой двусторонней тотальной серозно-лейкоцитарной стафилококковой абсцедирующей пневмонии с обширными некрозами легочной ткани, вызванной несвоевременным и ненадлежащим лечением», – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Суд при назначении наказания учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и назначил амурчанке наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    бедный ребенок, расстреливать надо таких матерей. Земля пухом девочке

  • Chucho

    Chucho
    2 часа назад

    300 часов...какой дурдом...

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    "Строгое" наказание за смерть ребёнка, ничего не скажешь.

    Как нибудь отработает и ещё нарожает. Это же животное, которому место в зоопарке в клетке с тигром.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    Алиса, лучше с голодным питоном.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    48 минут назад

    Не только "мать" запивуха виновата, сто процентов эту тётю надо было на учет ставить как не благополучную семью. Органоны опеки вместе с участковыми должны регулярно проверять данную категорию лиц , на факт ненадлежащего исполнения по воспитанию детей.

    А они каждый день пьют и никому дела нет, а как случиться трагедия, так власти виновных пытаются найти.

    P.S По мне лишь так: когда беда настанет,

    Тогда и плачь. «Покуда гром не грянет

    Мужик не перекрестится». Таков

    Обычай прадедов спокон веков.

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