Немного снега с дождем: прогноз погоды в Амурской области на 14 марта

Фото: www.zastavki.com

В Амурской области 14 марта установится переменная облачность. Местами по востоку выпадут слабые осадки в виде снега и мокрого снега, днем снег пройдет с дождем. Ветер выберет западное, юго-западное направление и будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура в Приамурье ночью составит минус 6-11 градусов, местами – минус 16-21. Днем термометры покажут плюс 2-7, местами – минус 3-8 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 7-9 градусов, днем термометры покажут плюс 4-6, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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