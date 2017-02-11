Заключённый из Северной Осетии вымогал деньги у амурских чиновников и предпринимателей

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Житель Республики Северная Осетия-Алания пойдёт под суд за покушение на мошенничество. Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, разработал план, приобрёл телефон и тайно его хранил. Заключённый звонил руководителям государственных органов и предприятий Амурской области, а также Приморского края, Ульяновска, Самары, Уфы, Ижевска, Хабаровского края.

Он представлялся руководителем федеральных органов государственной власти, просил перевести на счёт своего родственника, у которого якобы сломалась машина, деньги, обещая в скором времени вернуть их.

Предполагаемая прибыль должна была составить более 1 миллиона рублей. Но довести до конца свой преступный умысел Алану Цаллаеву удалось только единожды, при этом сумма похищенного составила 90 тысяч рублей. Люди обратились в полицию. Из какого именно региона пострадавшие, прокуратура региона не уточняет.

Стражи порядка установили преступную схему мошенничества. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Владикавказа.

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