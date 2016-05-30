65 лет колонии на пятерых: в Приморье прошёл суд над «чёрными риелторами»

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Приморский суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по делу о мошенничествах и убийствах, связанных с незаконным завладением правом собственности на квартиры. Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевой прокуратуре.

Как установлено в суде, трое из фигурантов причастны к убийству двух жителей Находки. Остальные подсудимые принимали участие в незаконном переоформлении права собственности на жилплощадь. Преступлений были совершены в период с 2006 по 2012 годы в Находке и Владивостоке. Внимание злоумышленников привлекли четыре квартиры. Жертвами становились пенсионеры и алкоголики.

Организатором группы являлась гражданка Елошвили, начинавшая как риэлтор. Именно при её участии и под её непосредственным руководством были совершены все убийства и мошенничества. Деятельность преступной группы была пресечена летом 2012 года, когда сообщницы Елошвили были застигнуты на месте убийства пожилой женщины в одной из квартир Находки. В соответствии с заранее разработанным планом, две злоумышленницы, представившись медработниками, проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки. Под видом вакцинации они ввели ей внутривенно уксусную кислоту, после чего хозяйка квартиры умерла. Злоумышленницы были застигнуты на месте преступления сыном потерпевший.

Еще одно убийство было совершено осенью 2007 года в Находке. Жертвой преступников стал хозяин однокомнатной квартиры. Зная о том, что мужчина одинок и крепко выпивает, муж Елошвили (сейчас находится в розыске) и их знакомый решили его задушить. Совершив задуманное, напарники оформили квартиру по паспорту убитого на подставное лицо, после чего продали недвижимость ничего не подозревавшему гражданину.

Суд также признал доказанным совершение подозреваемыми ещё двух мошенничеств, связанных с незаконным приобретением в 2006 году права на однокомнатную квартиру, расположенную в Находке, а в 2012 году – на гостинку во Владивостоке.

По итогам рассмотрения дела фигуранты были признаны виновными. Суд приговорил руководителя группы Елошвили к 21 году лишения свободы, её помощниц Магдиеву и Гарбузняк – к 15 и 19 годам соответственно. Остальным подсудимым – Шляпникову и Гурзо, не принимавшим участие в убийстве, суд назначил по 5 лет лишения свободы.

Для отбывания наказания суд определил подсудимым-женщинам исправительную колонию общего режима, мужчинам – строгого режима.

Еще две фигурантки по делу, признанные виновными в мошенничестве, осуждены на три и два года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст. 78 УК РФ (в связи с истечением сроков давности) суд освободил их от уголовной ответственности.

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