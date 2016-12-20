Народный артист Владимир Матвеев попал в больницу

Фото: amurteatr.ru

Режиссёр, народный артист РФ Владимир Матвеев госпитализирован в больницу, ему стало плохо во время репетиции в субботу, 11 марта. Машина скорой помощи увезла его в медицинское учреждение из Амурского областного театра. 77-летний Владимир Гаврилович должен был выступить в главной роли в спектакле «Диоген».

Как стало известно Амур.инфо, постановку, которая должна была состояться вечером, пришлось заменить. Руководитель театра Татьяна Бедина подтвердила информацию о том, что Владимир Матвеев находится в больнице, но от комментариев отказалась.

Владимиру Матвееву стало плохо в гримерке во время перерыва на репетиции спектакля. Приехавшие врачи доставили артиста в больницу. Он находится в палате интенсивной терапии. К нему никого не пускают. По имеющейся информации, у Владимира Гавриловича случился инсульт, у него отказала правая сторона тела.

Владимир Гаврилович – актёр Амурского театра драмы с 1978 года. Родился 14 декабря 1939 года в селе Любча Приморского края.

Окончил Уссурийское культпросветучилище (режиссура) и факультет театрального искусства Дальневосточного педагогического института искусств Заслуженный артист РСФСР (15.03.1983). Народный артист России (9.02.1994).

За свою сценическую деятельность сыграл более 200 ролей, в том числе в Амурском областном театре драмы. Поставил 18 спектаклей.

В январе Владимир Матвеев стал героем программы «С любимыми не расставайтесь» на «Альфа-канале». «Бенефис Короля амурской сцены» вышел в двух частях.

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#жизнь

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