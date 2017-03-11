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Сегодня, 11:26 0

Поклонская предложила Госдуме давать гражданство РФ по «праву почвы»

Поклонская предложила Госдуме давать гражданство РФ по «праву почвы»
Фото: newstes.ru

В России может появиться новый принцип получения гражданства. Он будет основан на «праве почвы». Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, это предусматривает законопроект, предложенный Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Комитет по делам национальностей уже одобрил эту инициативу.

«В случае принятия данного закона получить гражданство РФ можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берётся за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», – пояснил собеседник информагентства.

Таким образом, отметил Бальбек, право на упрощённую процедуру приобретения российского гражданства получат носители русского языка – выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, некогда входивших в состав СССР или Российской империи.

«Право почвы» – юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

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#закон #российская власть

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