Маленькой благовещенке Алисе Лаптевой нужны деньги на лечение в Екатеринбурге

Маленькая Алиса в свои 1 год и 4 месяца не умеет ходить, ползать и даже сидеть – у девочки задержка моторного, речевого и психического развития. Помимо этого, ребенку поставили диагнозы – органическое поражение мозга, симптоматическая фокальная эпилепсия, левосторонний гемипарез, астигматизм.

Родители Алисы ежедневно борются за ее здоровье. Но значительных результатов пока достигнуть не удалось. Помочь ребенку обещают в Екатеринбурге, но для этого нужны деньги.

Алиса – второй ребенок в семье благовещенцев, первый мальчик здоров. Вторая беременность протекала хорошо, ничто не предвещало беды. Но после родов выяснилось, что у матери и ребенка конфликт групп крови по АВО типу – у мамы первая группа, а у дочки третья.

«Родилась Алиса 4 ноября 2015 года с большими проблемами, у нас была несовместимость групп крови. При всем этом за всю беременность мне ни разу не предложили сдать анализ на антитела. Если бы этот анализ провели и выявили несовместимость во время беременности, то мне можно было бы ввести иммуноглобулин, чтобы во время родов мои антитела не передались ребенку», – рассказала мама Алисы Оксана Лаптева.

Но это не единственные вопросы к врачам благовещенского роддома, которые остались у женщины. По словам Оксаны, на 37-38-й неделе у нее был тонус матки, похожий на схватки. Но вместо того чтобы позволить ей родить, Оксане поставили капельницу с препаратом, снимающим тонус.

«Зачем мне нужно было снимать тонус на таком большом сроке? Не давал мне покоя этот вопрос, ведь уже нормальный срок, можно рожать. Но и это не все. Меня повергла в шок тактика родоразрешения. В чисто ягодичном предлежании, то есть ребенок не головкой вниз был, почему-то решили принять естественные роды. Хотя ягодичное предлежание – это показание к кесареву сечению. А отношение медперсонала к роженице – это вообще отдельная тема. Вначале меня просто игнорировали, потом роды все-таки приняли, но приняли как попало. Потом мне досталось – чистку делали, в результате открылось кровотечение, и я сама загремела в реанимацию, но это отдельная история…» – поделилась Оксана Лаптева.

При родах Алису оценили по шкале Апгар в 8/8 баллов, но потом девочку забрали в реанимацию, и для семьи начался затяжной год дорогостоящего лечения. Оказалось, что, помимо несовместимости крови, были еще проблемы – Алиса родилась с кровоизлиянием в головной мозг. Также малышка перенесла реактивный менингоэнцефалит, дыхательную недостаточность, инфекционный эндокардит и два переливания крови из-за низкого уровня гемоглобина, цитомегаловирусную инфекцию, и, как следствие, у нее – левосторонний гемипарез, астигматизм, грубая задержка моторного, речевого и психического развития, симптоматическая эпилепсия.

«Ни ходить, ни сидеть, ни ползать Алиса не умеет. Умеет только переворачиваться со спины на живот, и то этому мы научились совсем недавно благодаря поездке в Новосибирск и курсу назначенных там гормонов. В поездку собирали средства все родственники, также очень помогли мои коллеги – они организовали сбор средств на предприятии. После встречи с эпилептологом в Новосибирске нам было назначено лечение и даны рекомендации, так как Алиса – девочка перспективная. Врач посоветовал как можно больше занятий ЛФК и, конечно же, реабилитацию», – сказала мама Алисы.

Ежедневно Оксана возит Алису на ЛФК и в бассейн. Несколько раз в неделю Алиса посещает психолога и дефектолога. На все это у семьи каждую неделю уходит 3 500 рублей.

«Алиса очень отзывчивая на лечение девочка, очень тянется к обучению и очень хочет встать впервые на обе ножки. Алиса очень любит музыкальные игрушки. Она их не видит, но ручкой по слуху тянется. Очень любит играть в ладушки, любит вечерами с мамой петь, подпевает мне – умеем мы только гласные звуки произносить. Мы не сидим сложа руки, но особых сдвигов почему-то нет. Очень хочется найти тот самый способ, который бы дал толчок нашему развитию. Одна надежда остается на екатеринбургский медицинский центр "Здоровое детство", в котором нам согласились помочь», – рассказала Оксана Лаптева.

В медцентре в Екатеринбурге Алису записали на курс реабилитации на 3 апреля. Там же Оксана записала дочь на МРТ по эпипрограмме на высокопольном аппарате (3 Тсл), обследование ЭЭГ, офтальмологическое обследование. На все процедуры и проживание в городе семье нужно около 180 тысяч рублей. Но таких денег у благовещенцев нет.

«Все свое время и все наши деньги мы тратим на Алису, мы не можем даже по чуть-чуть откладывать, все деньги уходят на процедуры. Я, в принципе, поэтому и не пытаюсь разобраться с врачами, потому что у меня самой нет времени на походы по прокуратурам, на написание заявлений и прочее. А оплачивать услуги адвоката нам нечем», – сказала благовещенка.

Оксана ведет страничку в Инстаграм (@helpalice_blg), где делится фотографиями Алисы и указывает, сколько средств уже удалось собрать. На данный момент собрано порядка 60 000 рублей, нужно еще 120 000.

Желающие помочь могут перечислить средства родителям Алисы.

Карта Сбербанка: 6390 0203 9005 00 07 17 (мама Лаптева Оксана Геннадьевна).

Номер телефона, привязанный к карте: 89244419767

Карта Сбербанка 4276030013805409 (папа Лаптев Иван Игоревич),

Яндекс кошелек 410013676049421

Web Money Z817780530740 – доллары США

R785062630623 – Российские рубли

Просмотров всего: 472

#дети #здоровье

распечатать