Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:54 0

В Благовещенске дебютировал новый коллектив ОКЦ – «Малая сцена»

В Благовещенске дебютировал новый коллектив ОКЦ – «Малая сцена»

В воскресенье, 12 марта, на сцене благовещенского Общественно-культурного центра дебютировал новый коллектив ОКЦ – театральная студия «Малая сцена». Ребята показали спектакль «Незнайка. Где водятся волшебники?».

Новая театральная студия начала работу в микрорайоне Благовещенска в сентябре 2016 года. Располагается она в филиале ОКЦ в здании кинотеатра «Харбин». Сегодня в «Малой сцене» занимаются 16 детей, из них четверо приняли участие в первом спектакле.

«В "Малой сцене" я учусь актерскому мастерству. В дальнейшем собираюсь стать режиссёром, поэтому мне это нужно», – поделилась одна из участниц 12-летняя Ксения Малекова.

По сюжету спектакля Знайка утверждал, что волшебников не существует. А Незнайка, наоборот, верил в них. И чудо свершилось. Для постановки на сцене выстроили сказочный город, актёры радовали зрителей песнями, танцами и неожиданными поворотами сюжета, яркими костюмами. В финале герои устроили фейерверк из блестящего конфетти и закидали публику огромными воздушными шарами.

Подробности – в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

Просмотров всего: 224

#дети #концерты #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Маленькой благовещенке Алисе Лаптевой нужны деньги на лечение в Екатеринбурге
Общество 38

В Благовещенске пройдет молебен в защиту детей от групп смерти
Культура 6

От восточных до уличных: в Благовещенске прошел фестиваль танца «Фиеста–2017»
Общество 35

В Хабаровске возводят мини-Диснейленд