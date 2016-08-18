В Благовещенске дебютировал новый коллектив ОКЦ – «Малая сцена»

В воскресенье, 12 марта, на сцене благовещенского Общественно-культурного центра дебютировал новый коллектив ОКЦ – театральная студия «Малая сцена». Ребята показали спектакль «Незнайка. Где водятся волшебники?».

Новая театральная студия начала работу в микрорайоне Благовещенска в сентябре 2016 года. Располагается она в филиале ОКЦ в здании кинотеатра «Харбин». Сегодня в «Малой сцене» занимаются 16 детей, из них четверо приняли участие в первом спектакле.

«В "Малой сцене" я учусь актерскому мастерству. В дальнейшем собираюсь стать режиссёром, поэтому мне это нужно», – поделилась одна из участниц 12-летняя Ксения Малекова.

По сюжету спектакля Знайка утверждал, что волшебников не существует. А Незнайка, наоборот, верил в них. И чудо свершилось. Для постановки на сцене выстроили сказочный город, актёры радовали зрителей песнями, танцами и неожиданными поворотами сюжета, яркими костюмами. В финале герои устроили фейерверк из блестящего конфетти и закидали публику огромными воздушными шарами.

Подробности – в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

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