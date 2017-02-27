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Учёные: россиянину для счастья нужно в четыре раза меньше денег, чем американцу

Учёные: россиянину для счастья нужно в четыре раза меньше денег, чем американцу
Фото: u-woman.ru

Американские психологи в ходе длительного эксперимента определили сумму денег, которая способна сделать человека счастливым. В ходе исследования, длившегося 60 лет (с 1957 года), выяснилось, что в среднем россиянину нужно в четыре раза меньше, чем американцу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Учёные проводили опросы раз в десять лет. Результаты показали, что уровень удовлетворения жизнью остается примерно на одном уровне, несмотря на растущее благосостояние людей. Исходя из этого, специалисты выдвинули гипотезу о том, что ощущение счастья не связано напрямую с количеством денег.

Исследователи озвучили актуальные для сегодняшнего времени цифры. Так, средний житель США сможет чувствовать себя счастливым, получая 6 000 долларов в месяц (примерно 360 тысяч рублей). Россиянину же для счастья в среднем необходимо в четыре раза меньше – 90 тысяч рублей (около 1 500 долларов).

Учёные подчёркивают: человек ни в коем случае не станет счастливее, если его доходы начнут расти в геометрической прогрессии. В таком случае люди сталкиваются с проблемами оплаты налогов и хранения денег, что доставляет определённые трудности и приносит не столько счастье, сколько чувство озабоченности.

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#жизнь #наука #США #экономика

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