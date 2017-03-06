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Житель Китая пытался провезти через таможню Благовещенска крупную сумму денег

Житель Китая пытался провезти через таможню Благовещенска крупную сумму денег
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

На таможенном пропуске Благовещенск – Хэйхэ было выявлено преступление, совершенное жителем Китая. Мужчина, выезжая из России, спрятал на теле под верхней одеждой крупную сумму – 235 700 китайских юаней, что эквивалентно 34 250 долларам США, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Необходимость декларирования валюты наступает в том случае, когда общая сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов США. Согласно заключению эксперта, все купюры подлинные.

По факту нарушения валютного законодательства в отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Данное преступление наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

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#происшествия #таможня #финансы

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