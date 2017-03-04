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Умер Владимир Макович, весной 2014 года провозгласивший ДНР

Умер Владимир Макович, весной 2014 года провозгласивший ДНР
Фото: 112.ua

Стало известно о смерти первого спикера парламента самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Маковича. Об этом РИА Новости сообщил источник в Народном совете ДНР.

В пресс-службе Народного совета также подтвердили печальную новость, уточнив, что причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга, выявленная у него достаточно давно – ещё до начала событий в Донбассе.

«К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции – проходило рассмотрение целесообразности её проведения, было слишком много рисков», – отметил представитель пресс-службы Народного совета ДНР.

Владимир Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. За три месяца до этого он провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства. Впоследствии он вошёл в состав временного правительства, затем занял пост зампредседателя президиума Верховного совета ДНР.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается различными путями – в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за 2,5 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, между сторонами конфликта до сих пор то и дело возобновляются обстрелы.

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#память #политика

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