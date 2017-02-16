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В Благовещенске пройдет молебен в защиту детей от групп смерти

В Благовещенске пройдет молебен в защиту детей от групп смерти
blaginform.ru

В понедельник, 13 марта, в Благовещенске состоится молебен в защиту детей от так называемых групп смерти. Принять участие в мероприятии приглашают всех неравнодушных родителей. Об этом Амур.инфо сообщил председатель Комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко.

«[…] получил благословение владыки Лукиана на совершение молебна о защите детей от тлетворных влияний перед чудотворной Албазинской иконой, поскольку эта война происходит не только в информационной сфере, но и на духовном уровне. Давайте помолимся о наших детях, чтобы они не поддались на провокации злых людей», – говорит Святослав Шевченко.

Молебен пройдет в Благовещенском кафедральном соборе по адресу: переулок Рёлочный, 15, начало – в 17:30.

Также, по информации Шевченко, в минувшее воскресенье в городской библиотеке имени Чехова встретились участники православного семейного клуба Благовещенска. Речь шла, в частности, о том, как защитить своих детей от деструктивных сообществ в социальных сетях.

Семейный психолог Ольга Хоценко рассказала, что должно насторожить взрослых в поведении детей: увеличенная дистанция между ребёнком и родителями, подавленное или возбуждённое состояние, отказы идти в школу, раннее просыпание со ссылками на «бессоницу». Особая группа риска – ребята 7-9 классов. На этом этапе у подростков происходит особенная перестройка психики, в результате чего они становятся эмоционально уязвимыми, легко поддаются внушению со стороны псевдоавторитетов.

Ольга Хоценко считает: родителям нужно начать интересоваться жизнью своих детей, узнавать, что им нравится, как прошёл день, о чём они переживают, знакомиться с их друзьями, проводить с ними время.

Как сообщало Амур.инфо, по оперативной информации, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Это школьники с седьмого по девятые классы.

В Приамурье для родителей разработали памятку, где подробно рассказывается, что толкает детей на участие в опасных группах и что должно насторожить в поведении ребенка.

Просмотров всего: 496

#дети

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    А никто не задумывался, что церковь и есть одна большая "группа смерти"? так чтимые ей трупы, целование мертвых частей тела, царствие небесное и т.д. и т.п...

  • бусяка

    бусяка
    2 часа назад

    Ну все, проблема решена.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    бусяка

    Ну все, проблема решена.



    очередная проблема - очередоной призыв притопать помолиться - увеличение продаж свечек - PROFIT!

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад



    Принять участие в мероприятии приглашают всех неравнодушных родителей.



    о да, конечно, чем больше ребенку время уделять, его интересам, лучше по церквухам коленки попротирать да попам ладохи полобызать. а там пускай боженька приглядит за дитяткой.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ..напомню вам что церковь категорически против самоубийства...

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    михалыч 2015

    ..напомню вам что церковь категорически против самоубийства...



    ню-ню.



    Тем не менее, как в Русской Церкви, так и в других Поместных Православных Церквах, сочли возможным, тщательно исследовав обстоятельства, приведшие каждого конкретного члена Церкви к самоубийству, допускать отпевание и церковное поминовение тех из них, кто совершил самоубийство в состоянии засвидетельствованного третьими лицами психического расстройства, душевной болезни. На этом основании епархиальные церковные учреждения по благословению правящего епископа могут выдавать разрешения на отпевание самоубийц, в отношении которых точно известно, что самоубийство было совершено ими не в состоянии душевного озлобления или холодного расчета, не в порыве ропота или богоборчества, а в состоянии психического нездоровья.

    Так, например, в 1991 году Московская Патриархия приняла решение об отпевании Марины Цветаевой. Основанием для ее церковного поминовения было ходатайство диакона Андрея Кураева, одного из наиболее авторитетных современных богословов и большого ценителя и знатока творчества Цветаевой. При внимательном исследовании всех обстоятельств ее елабужского самоубийства о. Андрей Кураев мог, вероятно, прийти к выводу, что назвать ее сознательным богоборцем нельзя, ни Бога, ни Церковь она никогда не хулила, от Христа не отрекалась, а ее самоубийство было результатом крайнего истощения всех душевных и телесных сил, спровоцированного одиночеством, голодом, разрухой.

    Кроме того, церковь разрешает хоронить по церковному обычаю так называемых "случайных самоубийц" – то есть не рассчитавших дозу алкоголя, выпивших по ошибке яд, случайно разрядивших в себя ствол при чистке оружия, вывалившихся из окна и т.д. и т.п., а также тех, кто пожертвовал своей жизнью для спасения жизни чужой.

    Церковь разрешает отпевать самоубийц, которые не умерли сразу, а имели время для покаяния (так отпевали Пушкина, хотя дуэль приравнивается к самоубийству).

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Какой молебен, если организация самоубийств это уже достаточно отработанная технология. Этим занимаются профессионалы. Какой-то социальный эксперимент.



    12-мар-2017 02:57 amНя. Пока

    Сегодня вечером был, что называется, разговор на кухне. В том числе и о "группах смерти" - новой моде у детей и подростков. Ну, и кого постарше. Не скажу, что следил специально, но в целом о ситуации я знал. Как оказалось, мало знал. Оказалось, что есть деталь, которая как-то ускользнула от внимания. Финансирование этих групп.

    Чтобы коротко - кураторы этих групп имеют вполне денежный интерес и финансирование, причем с финансированием тоже все не так просто. А значит - речь идет не о новой, пусть и безумной, моде, а о технологии, маскирующейся под моду. И это принципиально меняет дело.

    Я записал разговор и вырезал из него основную часть, сделав по ней небольшой ролик. Ради экономии времени никакого вступления - сразу "к делу". Звук несколько плывет, но условия сугубо походные. Вообще тема выглядит любопытной - именно с точки зрения ее технологичности. Сейчас уже видны "забросы", по которым будут качать общество в некий день Х или период Д. Причем "забрасывают" явно разные люди и разные структуры - то есть, подготовка идет с разных сторон. Люди, как обычно, рассматриваются в качестве расходного материала.

    Пока этот ролик - сугубо вступительный. Сама тема требует более внимательного рассмотрения.

    А. Несмиян

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Шиза косит наши ряды!

    Вместо того, чтобы найти кураторов, закрыть ресурс и наказать виновных, власть занимается словоблудством и очковтирательством!

    Отсюда возникает вопрос - может власть не заинтересована в положительном результате?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Нас методично ведут к расколу семей

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    Oldlord

    Шиза косит наши ряды!

    Вместо того, чтобы найти кураторов, закрыть ресурс и наказать виновных, власть занимается словоблудством и очковтирательством!

    Отсюда возникает вопрос - может власть не заинтересована в положительном результате?



  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    михалыч 2015

    ..напомню вам что церковь категорически против самоубийства...



    ню-ню.



    Тем не менее, как в Русской Церкви, так и в других Поместных Православных Церквах, сочли возможным, тщательно исследовав обстоятельства, приведшие каждого конкретного члена Церкви к самоубийству, допускать отпевание и церковное поминовение тех из них, кто совершил самоубийство в состоянии засвидетельствованного третьими лицами психического расстройства, душевной болезни. На этом основании епархиальные церковные учреждения по благословению правящего епископа могут выдавать разрешения на отпевание самоубийц, в отношении которых точно известно, что самоубийство было совершено ими не в состоянии душевного озлобления или холодного расчета, не в порыве ропота или богоборчества, а в состоянии психического нездоровья.

    Так, например, в 1991 году Московская Патриархия приняла решение об отпевании Марины Цветаевой. Основанием для ее церковного поминовения было ходатайство диакона Андрея Кураева, одного из наиболее авторитетных современных богословов и большого ценителя и знатока творчества Цветаевой. При внимательном исследовании всех обстоятельств ее елабужского самоубийства о. Андрей Кураев мог, вероятно, прийти к выводу, что назвать ее сознательным богоборцем нельзя, ни Бога, ни Церковь она никогда не хулила, от Христа не отрекалась, а ее самоубийство было результатом крайнего истощения всех душевных и телесных сил, спровоцированного одиночеством, голодом, разрухой.

    Кроме того, церковь разрешает хоронить по церковному обычаю так называемых "случайных самоубийц" – то есть не рассчитавших дозу алкоголя, выпивших по ошибке яд, случайно разрядивших в себя ствол при чистке оружия, вывалившихся из окна и т.д. и т.п., а также тех, кто пожертвовал своей жизнью для спасения жизни чужой.

    Церковь разрешает отпевать самоубийц, которые не умерли сразу, а имели время для покаяния (так отпевали Пушкина, хотя дуэль приравнивается к самоубийству).





    ...ну и где здесь сказано что церковь за самоубийство ?

  • пользователь удален

    пользователь удален
    1 час назад

    Oldlord

    Шиза косит наши ряды!

    Вместо того, чтобы найти кураторов, закрыть ресурс и наказать виновных, власть занимается словоблудством и очковтирательством!

    Отсюда возникает вопрос - может власть не заинтересована в положительном результате?



    меньше в инете надо сидеть

    где хоть слово про власть????

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Johnny-Bi

    Oldlord

    Шиза косит наши ряды!

    Вместо того, чтобы найти кураторов, закрыть ресурс и наказать виновных, власть занимается словоблудством и очковтирательством!

    Отсюда возникает вопрос - может власть не заинтересована в положительном результате?





    Похоже, что тебя эта шапочка защитила, напрочь.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Oldlord




    Отсюда возникает вопрос - может власть не заинтересована в положительном результате?



    а может она заинтересована как раз наоборот в противоположном?



    Любому социально ориентированному государству выгодно снижение численности населения, так как оно ведёт к снижению бюджетных расходов по многим статьям, считает социолог, профессор НИУ ВШЭ Юрий ПЛЮСНИН.

    Сейчас это приоритетная задача для правительства Медведева. Поэтому и с учётной, отчётной, и с политической стороны «серая» экономика выгодна как самому работнику, так и государству.

    Всего, по оценкам учёного, более 40 миллионов трудоспособного населения страны, включая пенсионеров, либо никак не заняты в официально учитываемой местной экономике, либо заняты лишь частично. Но истинные объёмы серой зоны экономики никому не известны, но они колоссальные.

    Серая экономика процветает не только в малых и средних, но и крупных городах, в той же Москве. Ведь в каждом городе есть гаражи, гаражные кооперативы, к которым подведены электричество, вода, нередко и отопление. Вот в таких гаражах и производятся не только многие виды ширпотреба, но и настоящие инновационные продукты.

    Подробности читайте в материале "Аргументов недели".

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    1 час назад

    маразм крепчал

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Чет тоже не понял, ведь Лорд прав: в чём проблема найти этих кураторов- организаторов? Хренли методички составлять как уберечь детей от групп смерти?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...так и ищут. кому положено. ну не попам же "сеть" распутывать.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Ну а что такого, пусть себе молятся.......а так же на-погоду, на-дороги, во-здравие всего и всех, хуже от этого ни кому не станет. Привыкли все уже.

  • OB-1

    OB-1
    1 час назад

    ну церкви же надо что-то делать. Каждый в меру сил работает, менты ищут, попы молятся. Все норм

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Дмитрий1

    Чет тоже не понял, ведь Лорд прав: в чём проблема найти этих кураторов- организаторов? Хренли методички составлять как уберечь детей от групп смерти?



    сверху указ был - печатайте методички. никого не ловить. провести молебны. организовать комитеты. провести госзаказы на печать методичек. попилить деньги.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Молебен поможет, конечно.

    Но для этого, надо туда согнать всех несовершеннолетних и запереть до ишачьей пасхи.

    А так, коньюктурщики, не более.

    В ЗАО "РПЦ" видимо маркетологов приняли на работу.

  • молокан

    молокан
    54 минуты назад

    Какой нахрен молебен? Чем он поможет? Молебен это массовое мероприятие. По значимости такое же как и отчетный концерт какого- нибудь ансамбля песни и пляски.

    Работа в таких группах смерти ведется индивидуально с каждой потенциальной жертвой. Куратор и модератор материально стимулируются на доведение жертвы до суицида.

    Это есть социальный эксперимент по управлению массовым сознанием. Технологии отработаны и отрабатываются.

    Если человек сегодня подведен к тому, чтобы покончить свою жизнь самоубийством, то завтра его подведут к тому, чтобы он взорвал на себе бомбу где-нибудь в автобусе.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    51 минута назад

    молокан

    Если человек сегодня подведен к тому, чтобы покончить свою жизнь самоубийством, то завтра его подведут к тому, чтобы он взорвал на себе бомбу где-нибудь в автобусе.



    так завтра его уже не будет. как вариант - отрабатывают технологию зомбирования молодежи в соцгруппах

  • молокан

    молокан
    47 минут назад

    Дмитрий Дмитриевич

    молокан

    Если человек сегодня подведен к тому, чтобы покончить свою жизнь самоубийством, то завтра его подведут к тому, чтобы он взорвал на себе бомбу где-нибудь в автобусе.



    так завтра его уже не будет. как вариант - отрабатывают технологию зомбирования молодежи в соцгруппах



    Кого не будет завтра?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    46 минут назад

    молокан

    Дмитрий Дмитриевич

    молокан

    Если человек сегодня подведен к тому, чтобы покончить свою жизнь самоубийством, то завтра его подведут к тому, чтобы он взорвал на себе бомбу где-нибудь в автобусе.



    так завтра его уже не будет. как вариант - отрабатывают технологию зомбирования молодежи в соцгруппах



    Кого не будет завтра?



    если подведен под суицид - он его совершит. завтра уже же не будет суицидника?

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    пользователь удален

    Oldlord

    Шиза косит наши ряды!

    Вместо того, чтобы найти кураторов, закрыть ресурс и наказать виновных, власть занимается словоблудством и очковтирательством!

    Отсюда возникает вопрос - может власть не заинтересована в положительном результате?



    меньше в инете надо сидеть

    где хоть слово про власть????



    А разве не видно?



    Кто отвечает за безопасность граждан страны?



    А кто помогает распускать религиозные щупальцы и сеять дурман в головах манагерам от РПЦ?



    Без власти тут никак!



  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    37 минут назад

    Люди совсем &банулись

  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    32 минуты назад

    Вчера у знакомых был в чигирях, сосед у них поп. Домик за 30 лямов себе построил, земли соток 30ц

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    29 минут назад

    Жора Кипительников

    Вчера у знакомых был в чигирях, сосед у них поп. Домик за 30 лямов себе построил, земли соток 30ц



    а что вяло то так? паства разбежалась али духовные чада нищие?

  • Туж2

    Туж2
    25 минут назад

    А молебен за востановлению экономики

    Умных руководителей

    Честных чиновников

    Порядочных граждан

    За все хорошее против сего плохого

    Когда будет?

    З.Ы. Мракобесие рулит...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    20 минут назад

    Туж2А молебен за востановлению экономики

    Умных руководителей

    Честных чиновников

    Порядочных граждан

    За все хорошее против сего плохого

    Когда будет?

    З.Ы. Мракобесие рулит...


    Эд, привет. Ты будешь убивать зло?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    18 минут назад

    у меня вот шнурок на ботинке порвался, требую молебна о нерушимости шнурков!

  • молокан

    молокан
    16 минут назад

    Дмитрий Дмитриевич

    молокан



    Кого не будет завтра?



    если подведен под суицид - он его совершит. завтра уже же не будет суицидника?



    И что? Нет человека -нет проблемы? Речь идет о том, что формируются группы смерти. А группа, это всегда больше, чем один. Если сегодня человека довели до того, что он пошел и совершил индивидуальный суицид, то завтра его , используя ту же самую технологию, могут направить на совершение самоподрыва в автобусе.

  • Туж2

    Туж2
    13 минут назад

    Дмитрий Дмитриевич

    у меня вот шнурок на ботинке порвался, требую молебна о нерушимости шнурков!



    А вот в этом поддержу Д1 :)

    Опять же у кого там штаны порвались или резинка на трусах лопнула.

    З.Ы. Срочно надо молебен

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    13 минут назад

    молокан

    Дмитрий Дмитриевич

    молокан



    Кого не будет завтра?



    если подведен под суицид - он его совершит. завтра уже же не будет суицидника?



    И что? Нет человека -нет проблемы? Речь идет о том, что формируются группы смерти. А группа, это всегда больше, чем один. Если сегодня человека довели до того, что он пошел и совершил индивидуальный суицид, то завтра его , используя ту же самую технологию, могут направить на совершение самоподрыва в автобусе.



    вот и я о том же говорю, сейчас на практике проверяют технологию. а там и до массовости недалеко

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    10 минут назад

    кстати, а не замешана ли тут РПЦ сама? им же выгодно, чтобы родители уберегли своих детей путем передачи их церкви

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    9 минут назад

    Туж2
    Дмитрий Дмитриевич

    у меня вот шнурок на ботинке порвался, требую молебна о нерушимости шнурков!



    А вот в этом поддержу Д1 :)

    Опять же у кого там штаны порвались или резинка на трусах лопнула.

    З.Ы. Срочно надо молебен


    Эд, ДД и Д1- это разные персонажи театра).

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    7 минут назад

    И действительно поможет?????????????????????????????????

  • домовенок

    домовенок
    3 минуты назад

    По большому счету, это самая настоящая война против России, и ниточки от кураторов и модераторов идут далеко за пределы нашей страны.

    Надо нашим правителям срочно наводить порядок в собственном доме, а не решать проблемы других стран.

    Забыли они, что победа в любой войне обеспечивается крепким тылом...

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