В Благовещенске пройдет молебен в защиту детей от групп смерти

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В понедельник, 13 марта, в Благовещенске состоится молебен в защиту детей от так называемых групп смерти. Принять участие в мероприятии приглашают всех неравнодушных родителей. Об этом Амур.инфо сообщил председатель Комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко.

«[…] получил благословение владыки Лукиана на совершение молебна о защите детей от тлетворных влияний перед чудотворной Албазинской иконой, поскольку эта война происходит не только в информационной сфере, но и на духовном уровне. Давайте помолимся о наших детях, чтобы они не поддались на провокации злых людей», – говорит Святослав Шевченко.

Молебен пройдет в Благовещенском кафедральном соборе по адресу: переулок Рёлочный, 15, начало – в 17:30.

Также, по информации Шевченко, в минувшее воскресенье в городской библиотеке имени Чехова встретились участники православного семейного клуба Благовещенска. Речь шла, в частности, о том, как защитить своих детей от деструктивных сообществ в социальных сетях.

Семейный психолог Ольга Хоценко рассказала, что должно насторожить взрослых в поведении детей: увеличенная дистанция между ребёнком и родителями, подавленное или возбуждённое состояние, отказы идти в школу, раннее просыпание со ссылками на «бессоницу». Особая группа риска – ребята 7-9 классов. На этом этапе у подростков происходит особенная перестройка психики, в результате чего они становятся эмоционально уязвимыми, легко поддаются внушению со стороны псевдоавторитетов.

Ольга Хоценко считает: родителям нужно начать интересоваться жизнью своих детей, узнавать, что им нравится, как прошёл день, о чём они переживают, знакомиться с их друзьями, проводить с ними время.

Как сообщало Амур.инфо, по оперативной информации, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Это школьники с седьмого по девятые классы.

В Приамурье для родителей разработали памятку, где подробно рассказывается, что толкает детей на участие в опасных группах и что должно насторожить в поведении ребенка.

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