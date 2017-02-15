Авиарейсы между Благовещенском и Южно-Сахалинском задерживаются на 3 часа

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Авиарейсы между городами Благовещенск и Южно-Сахалинск в понедельник, 13 марта, задерживаются в среднем на 3 часа. Об этом говорится на официальном сайте благовещенского аэропорта.

Так, рейс № 209/4526 Южно-Сахалинск – Благовещенск должен был прибыть в областную столицу сегодня в 08:40. Теперь же он ожидается в 11:30. Обратный рейс, № 210/4527 из Благовещенска в Южно-Сахалинск, должен был вылететь в 09:30; теперь это должно произойти в 12:30.

По данным РИА «Сахалин-Курилы», причиной задержки стал туман, опустившийся 13 марта на Южно-Сахалинск. В результате в аэропорту островной столицы были задержаны все рейсы.

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