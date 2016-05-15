От России на «Евровидение-2017» поедет певица в инвалидном кресле

Фото: vesti-ukr.com

Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдёт в мае в Киеве, представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Об этом объявил Первый канал, проводивший отбор основного кандидата, передаёт «Лента.ру».

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана». Девушка неоднократно выступала на различных конкурсах, в том числе международных. В 2013 году певица стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачёвой «Фактор А». Через год она приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

На конкурсе в Киеве Юлия выступит с песней Flame Is Burning.

Ранее в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов называли финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова, однако он опроверг своё участие в конкурсе. Также на украинское «Евровидение» предлагали направить певца Иосифа Кобзона и хор имени Александрова.

Не так давно стало известно, что ведущими конкурса станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Страну-организатора «Евровидения-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time.

Полуфиналы этого года назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала одержала победу в Стокгольме в 2016 году.

Просмотров всего: 1590

#конкурсы #музыка #Украина

распечатать