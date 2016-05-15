Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:46 31

От России на «Евровидение-2017» поедет певица в инвалидном кресле

От России на «Евровидение-2017» поедет певица в инвалидном кресле
Фото: vesti-ukr.com

Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдёт в мае в Киеве, представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Об этом объявил Первый канал, проводивший отбор основного кандидата, передаёт «Лента.ру».

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана». Девушка неоднократно выступала на различных конкурсах, в том числе международных. В 2013 году певица стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачёвой «Фактор А». Через год она приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

На конкурсе в Киеве Юлия выступит с песней Flame Is Burning.

Ранее в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов называли финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова, однако он опроверг своё участие в конкурсе. Также на украинское «Евровидение» предлагали направить певца Иосифа Кобзона и хор имени Александрова.

Не так давно стало известно, что ведущими конкурса станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Страну-организатора «Евровидения-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time.

Полуфиналы этого года назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала одержала победу в Стокгольме в 2016 году.

Просмотров всего: 1590

#конкурсы #музыка #Украина

распечатать

Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Котков

    Котков
    2 часа назад

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    2 часа назад

    То ТАТУ с песней люди-инвалиды,теперь инвалид.Эх,жалко покойники не поют!

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Котков

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...



    Вы вполне можете составить им конкуренцию. И даже победить, неадекватности у вас валом!

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    че в России гея-негра не нашлось?

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    хороший ход. мне нравится )

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Ужас! Будут писать, что Россия находится в инвалидном кресле

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    домовенок

    Ужас! Будут писать, что Россия находится в инвалидном кресле



    в западной прессе про Россию будут писать хорошо только если в стране начнется полная украина....

  • Котков

    Котков
    2 часа назад

    ЛиСа

    Котков

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...



    Вы вполне можете составить им конкуренцию. И даже победить, неадекватности у вас валом!



    Идите "лайкайте" больных детей, вдруг поможете таланту пробиться на Евровидение...или чем вы там занимаетесь каждый день..)

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Странный выбор...неужели достойных кандидатов больше не было? Жалостью брать будем голоса? Панайотов чего им не подошёл?! Здорово поёт, высокий, красивый!

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    Гагусик

    Странный выбор...неужели достойных кандидатов больше не было? Жалостью брать будем голоса? Панайотов чего им не подошёл?! Здорово поёт, высокий, красивый!



    че-оо

    достойных кандидатов? куда? в эту клоаку? )) таки далеко не всякий согласится быть "достойным кандидатом для плескания в бассейне с помоями." по идее туда вообще по приговору только если.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Да пущай деваха съездит, сами же здесь говорили, что как то пофигу на этот конкурс.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Котков

    ЛиСа

    Котков

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...



    Вы вполне можете составить им конкуренцию. И даже победить, неадекватности у вас валом!



    Идите "лайкайте" больных детей, вдруг поможете таланту пробиться на Евровидение...или чем вы там занимаетесь каждый день..)



    Её инвалидность как-то отражается на голосе?

    В Европе к людям с безграничными возможностями и волей к полноценной жизни относятся как к равным, поэтому ваши стенания неуместны.

    И никогда не зарекайтесь от болезней. Увы и ах, иной раз жизнь преподносит такие испытания, что вы свои слова можете вспомнить с моральным похмельем и больной головой. Тем более, когда речь идёт о детях.

    Пожелайте просто победы этой сильной девушке. Говна и предрассудков вроде ваших она уже преодолела столько, что люди вам подобные этого себе даже не представляют.

  • Котков

    Котков
    1 час назад

    ЛиСа

    Котков

    ЛиСа

    Котков

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...



    Вы вполне можете составить им конкуренцию. И даже победить, неадекватности у вас валом!



    Идите "лайкайте" больных детей, вдруг поможете таланту пробиться на Евровидение...или чем вы там занимаетесь каждый день..)



    Её инвалидность как-то отражается на голосе?

    В Европе к людям с безграничными возможностями и волей к полноценной жизни относятся как к равным, поэтому ваши стенания неуместны.

    И никогда не зарекайтесь от болезней. Увы и ах, иной раз жизнь преподносит такие испытания, что вы свои слова можете вспомнить с моральным похмельем и больной головой. Тем более, когда речь идёт о детях.

    Пожелайте просто победы этой сильной девушке. Говна и предрассудков вроде ваших она уже преодолела столько, что люди вам подобные этого себе даже не представляют.



    БА-БАХ.....и тут бомбанул пукан...)) Я не говорил про её голос или талант, ты, истеричка..) Просто нечестно посылать инвалида...и некрасиво....смотреть, во всяком случае.

  • petrowihna

    petrowihna
    1 час назад

    Ну и за что этой талантливой девушке такая честь?! Туда здорового - то страшно отправлять. Нечестно взваливать эту ношу на такие хрупкие плечи. В любую другую страну, я бы только порадовалась, а в Киев 2017г.... сочувствую и желаю недюжиных сил всё это вынести.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    58 минут назад

    лучше бы Пугачёву направили

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    53 минуты назад

    ...еще Шульженко вспомни...

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    49 минут назад

    правильный выбор, я так ЗА.

    но криатива явно не хватает. если уж бороться за 1место то должен ехать хор в инвалидных креслах, глухонемые и в коме. а перед этим провести пиар-акцию, что это члены партии немцова. и вуаля, 1 место у России.

    а вообще нафиг не нужно это гейровидение, полный блевонтин и отстой

  • ЛиСа

    ЛиСа
    46 минут назад

    Котков

    ЛиСа

    Котков

    ЛиСа

    Котков

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...



    Вы вполне можете составить им конкуренцию. И даже победить, неадекватности у вас валом!



    Идите "лайкайте" больных детей, вдруг поможете таланту пробиться на Евровидение...или чем вы там занимаетесь каждый день..)



    Её инвалидность как-то отражается на голосе?

    В Европе к людям с безграничными возможностями и волей к полноценной жизни относятся как к равным, поэтому ваши стенания неуместны.

    И никогда не зарекайтесь от болезней. Увы и ах, иной раз жизнь преподносит такие испытания, что вы свои слова можете вспомнить с моральным похмельем и больной головой. Тем более, когда речь идёт о детях.

    Пожелайте просто победы этой сильной девушке. Говна и предрассудков вроде ваших она уже преодолела столько, что люди вам подобные этого себе даже не представляют.



    БА-БАХ.....и тут бомбанул пукан...)) Я не говорил про её голос или талант, ты, истеричка..) Просто нечестно посылать инвалида...и некрасиво....смотреть, во всяком случае.



    Чтоб пукан не бомбил, следите за своим столом и не жрите дрянь.

    Нечестно посылать инвалида? В чём нечестность? Вы правила конкурса переписали?

  • Язанего

    Язанего
    42 минуты назад

    Дело даже не в том кого посылать, а с чем...

    Чего там делать с две тыщи восемьсотой балладой, сшитой по шведским лекалам? Очередной проходняк. Разве что за мужество слегка голосов набросают. А девчонка справится. У нас под боком таких мужественных хватает. Почитайте.

    http://www.ampravda.ru/2017/03/09/073257.html

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    36 минут назад

    Дядя из мяса

    лучше бы Пугачёву направили



    она была там. и не раз. и филька тоже.

    но это не афишируется, т.к. они там выше 20-го места не поднимались

  • emmka

    emmka
    35 минут назад

    Талантов нет,надо брать на жалость.

  • Кортик

    Кортик
    32 минуты назад

    Котков

    ЛиСа

    Котков

    ЛиСа

    Котков

    Евровидение 2057. Участники: Безрукий, Беременная, Паралитик, ДЦПшник(ца), Даун, Бабки за 90, Геи, Трансгендеры, Недоношенный трансгендер, Политик, Лесби, Киркоров, Мутант.....блин, сделайте уже ПараЕвровидение....есть же Паралимпийские игры...



    Вы вполне можете составить им конкуренцию. И даже победить, неадекватности у вас валом!



    Идите "лайкайте" больных детей, вдруг поможете таланту пробиться на Евровидение...или чем вы там занимаетесь каждый день..)



    Её инвалидность как-то отражается на голосе?

    В Европе к людям с безграничными возможностями и волей к полноценной жизни относятся как к равным, поэтому ваши стенания неуместны.

    И никогда не зарекайтесь от болезней. Увы и ах, иной раз жизнь преподносит такие испытания, что вы свои слова можете вспомнить с моральным похмельем и больной головой. Тем более, когда речь идёт о детях.

    Пожелайте просто победы этой сильной девушке. Говна и предрассудков вроде ваших она уже преодолела столько, что люди вам подобные этого себе даже не представляют.



    БА-БАХ.....и тут бомбанул пукан...)) Я не говорил про её голос или талант, ты, истеричка..) Просто нечестно посылать инвалида...и некрасиво....смотреть, во всяком случае.



    Да че ты с ней споришь небось такая же калека как та на Евровидении ))) заигрались совсем в талерантность, педиков везде в десна бахают, инвалидов с цветами встречают......... европа вымирает и гей москва вместе с ней

  • emmka

    emmka
    29 минут назад

    Мне эта затея не нравится.Как бы талантлива девушка не была накидывать будут на жалость,это не хорошо.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    27 минут назад

    Кортик

    .........европа вымирает и гей москва вместе с ней

    да и попутного пинка им жирную задницу

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    25 минут назад

    Поёт очень красиво и сама красивая.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    20 минут назад

    Кортик

    Котков

    БА-БАХ.....и тут бомбанул пукан...)) Я не говорил про её голос или талант, ты, истеричка..) Просто нечестно посылать инвалида...и некрасиво....смотреть, во всяком случае.



    Да че ты с ней споришь небось такая же калека как та на Евровидении ))) заигрались совсем в талерантность, педиков везде в десна бахают, инвалидов с цветами встречают......... европа вымирает и гей москва вместе с ней



    Забыл аккаунт сменить или шизофрения?)

  • emmka

    emmka
    18 минут назад

    Интересно,игры даже настольные,для инвалидов отдельные устраивают,,никого не удивляет это и не оскорбляет,а инвалид среди тех кто скачет по сцене,это нормально.. какая то нечестность в этом .

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    14 минут назад

    Расплывшуюся формами развратную старушку величают Примадонна России, басковы-киркоровы-ктотамеще - столпы и глыбы... про Кобзона ваще доставило.

    .....

  • anschutka

    anschutka
    11 минут назад

    Девушка поет здорово, удачи ей. Только вот вангую поток помоев от украинских ура-патриотов - типа, в России плохо все с талантами и решили на жалость давить.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    4 минуты назад

    Обычные артисты-таланты в краину, конечно, ехать не хотят, страшно.

    А вот девочку-инвалида послать в этот ужас сегодняшнего времени - это подвиг

    Первый канал думает, что это креатив?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 минута назад

    ЛюсиТаОбычные артисты-таланты в краину, конечно, ехать не хотят, страшно.

    А вот девочку-инвалида послать в этот ужас сегодняшнего времени - это подвиг

    Первый канал думает, что это креатив?


    Не менее страшно жить в сегодняшней РФ, просто про это говорят с другого ракурса.

Показать все (31) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Благовещенцев приглашают принять участие в конкурсе парковых скульптур
Культура 6

Концерт Юрия Шевчука отменяется из-за переноса дальневосточного тура
Общество

13 марта: Scatman, патент на наушники и День слона в Таиланде
Культура 10

Горожане опасаются, что июньского концерта Юрия Шевчука в Благовещенске не будет