От минус 2 до плюс 3: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта

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В Амурской области 13 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов, местами по северу термометры покажут до минус 8.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 8 градусов, западный ветер дул со скоростью 4-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 1-3 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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