Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:07 0

От минус 2 до плюс 3: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта

От минус 2 до плюс 3: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта
Фото: instagram

В Амурской области 13 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов, местами по северу термометры покажут до минус 8.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 8 градусов, западный ветер дул со скоростью 4-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 1-3 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 148

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Усиление ветра и слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 11 марта
Общество 1

Облачно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта
Общество 2

Еще теплее: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта
Общество

Плюсовые температуры и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 марта