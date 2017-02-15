Коммунальщиков планируют штрафовать за неоказание услуг

Фото: ivbg.ru

Закон «О защите прав потребителей» хотят распространить на поставщиков ЖКУ и услуг связи. Об этом сообщил «Известиям» инициатор предложения, директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов.

«По закону "О защите прав потребителей" за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3 % от её стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг – жилищно-коммунальных, телефонной связи, Интернета – эта норма фактически не распространяется», – сообщил Голов.

Союз потребителей России хочет уравнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг, например, авиакомпаниями. Это повысит уровень их ответственности.

Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но всё упирается в цену вопроса. Штраф 3 % от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.

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#ЖКХ #закон

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