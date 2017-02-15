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Сегодня, 09:09 10

Коммунальщиков планируют штрафовать за неоказание услуг

Коммунальщиков планируют штрафовать за неоказание услуг
Фото: ivbg.ru

Закон «О защите прав потребителей» хотят распространить на поставщиков ЖКУ и услуг связи. Об этом сообщил «Известиям» инициатор предложения, директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов.

«По закону "О защите прав потребителей" за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3 % от её стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг – жилищно-коммунальных, телефонной связи, Интернета – эта норма фактически не распространяется», – сообщил Голов.

Союз потребителей России хочет уравнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг, например, авиакомпаниями. Это повысит уровень их ответственности.

Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но всё упирается в цену вопроса. Штраф 3 % от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • лань

    лань
    3 часа назад

    хах ---эти же штрафы,они возьмут с нас,в виде повышения тарифов в следующем году и все дела.

  • Правило №1

    Правило №1
    2 часа назад

    Штраф в 3 % от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.

    Свято место пусто не бывает.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Правило №1

    Штраф в 3 % от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.

    Свято место пусто не бывает.



    По миру пойдут, не иначе...

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    А разрешите их просто ...ть или ...ть,тогда борзометр у них может поубавится и тырить станут меньше и услуги станут качественней!

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    старо предание да верится с трудом

  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    и почему мы должны переживать о разорении компании, которая не обеспечивает жильцов дома необходимыми услугами в полном объеме?

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Дамбо

    и почему мы должны переживать о разорении компании, которая не обеспечивает жильцов дома необходимыми услугами в полном объеме?



    Потому что после того,как она обанкротится,все деньги,что вы им отдали,с вас могут попросить снова!Мы через это проходили,когда после банкротства Союза РКЦ прислали уроды квитанцию на 50 тыр!Правду искали долго и упорно,все,вернее,почти все,удалось доказать,но времени и нервов-убито просто много!А потому ворье-жулье с жкх-всенепременно на кол с конфискацией вплоть до нижнего белья у тещи!

  • СаняCh

    СаняCh
    17 минут назад

    Дамбои почему мы должны переживать о разорении компании, которая не обеспечивает жильцов дома необходимыми услугами в полном объеме?


    Я тоже этого не понял. Новость о штрафе компаний. А не населения...

  • ММС

    ММС
    16 минут назад

    К ним КОМУНАЛЬЩИКАМ залезть в карман - один способ у них к нам жильцам найдут вагон и маленькую тележку мы более от них зависимый.

  • ММС

    ММС
    15 минут назад

    К ним КОМУНАЛЬЩИКАМ залезть в карман - один способ у них к нам жильцам найдут вагон и маленькую тележку мы более от них зависимый.

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