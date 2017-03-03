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Сегодня, 08:56 12

Россиянам могут запретить стирать и принимать ванну по ночам: обзор прессы

Россиянам могут запретить стирать и принимать ванну по ночам: обзор прессы
Фото: she.ngs24.ru

Пенсионер из Германии 40 лет эксплуатирует советский автомобиль «Москвич»; в Москве полицейские задержали Робин Гуда; перуанские ученые вырастили картофель на Земле, но в марсианских условиях – эти новости заинтересовали обозревателя Амур.инфо и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина, и он включил их в сегодняшний обзор.

Полный абзац

Конечно же, на первое место обозреватель сегодня поставил заметку из обозрения «4х4», вызвавшую у него взрыв патриотических эмоций. Здесь рассказывается о пенсионере из Германии Герхарде Шотте, который на протяжении уже 40 лет эксплуатирует советский автомобиль «Москвич». Немец проехал на этом ТС более миллиона километров! Чёрно-белый «Мосси» – так с любовью называет машину герр Шотт – сначала был его служебным автомобилем. После перестроечных времен он выкупил его у компании и объездил на нем всю Европу. Единственный минус авто, отмеченный Шоттом, – коррозия. Во всем остальном – нет вопросов.

«"Москвич". Более миллиона километров… Мне трудно поверить», – пишет Павел Андреевич.

Вам статья

Верная своим принципам развенчания нечистых на руку чиновников, «Российская газета» сегодня рассказала о том, что у бывшего главы питерского МЧС Леонида Беляева обнаружили земельные участки и квартиры на десятки миллионов рублей. Павел Савинкин не думает, что читателям будет интересно их перечисление, но только одна из многих квартир – не самая большая по площади (всего-то 120 квадратных метров) – стоит более 40 миллионов рублей. При этом задекларированный доход Беляева за три года составил всего 5,4 миллиона.

«Вот и думаю, – отмечает автор обзора, – тёщи, что ли, нет у мужика?!»

Напишут же такое

А вот о чем «Убойная сила»: в Москве задержан разбойник, ограбивший девять организаций микрозаймов. Бандит (именно так он назван в газете) присвоил около полумиллиона рублей (судя по всему, это был грабитель-неудачник). Он врывался в офисы организаций, угрожая револьвером, и забирал всю наличность. Но, поскольку использовал одну и ту же схему, на 10-й акции его взяли. Денег при разбойнике не обнаружили. Он пояснил, что раздал их нуждающимся, в связи с чем в полиции ему дали негласную кличку Робин Гуд.

Очень интересно

Друзья привезли Павлу Андреевичу из Хабаровска давно не виденную газету «Московский комсомолец», где он нашел заметку о том, что россиянам запретят стирать и принимать ванну по ночам. По мнению инициаторов поправок в закон «О тишине», некоторые граждане пытаются сэкономить на ночном тарифе на электроэнергию, и занимаются домашними делами – принимают ванну, сушат волосы, пылесосят квартиру – в ночное время. Активисты считают, что звуки включенных фенов, пылесосов и прочих стиральных машин, проходя через стены, превращается в низкочастотный шум, который приводит к головной боли и бессоннице соседей. А с другой стороны, не проще ли отменить дурной ночной тариф?

Летят утки

В «Панораме» пишут о том, что перуанские ученые завершили эксперимент по выращиванию на Марсе картофеля. Конечно, эксперимент проводился не на поверхности Красной планеты, а на Земле. Картофель выращивался в специальном модуле, условия в котором были максимально приближены к марсианским: атмосфера внутри практически полностью состояла из углекислого газа, в качестве почвы в эксперименте использовался грунт с высоким содержанием солей, который был взят в перуанской пустыне.

Сообщают, что на вкус – картошка, как картошка. Особенно под груздочек да под холодненькую…

На посошок

Еженедельник «Удивительный мир» поведал о том, как в Великобритании еле-еле удалось спасти влюбленную парочку, чуть не потонувшую в грязевой реке (что это такое, Павел Андреевич не стал разбираться, повторил, как написано).

Дело было так: молодые люди решили испить вина, но нечаянно уронили бутылку в грязевую реку и, ничтоже сумняшеся, бросились за ней.

Бутылку перехватить не удалось, зато в грязевой плен попали, почти час до приезда спасателей барахтались. Нахлебались совсем не вина.

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#СМИ

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    А ещё по ночам запретят храпеть, дышать и извините пукать.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Пришел домой поздненько: из гостей, из ресторана, со смены и мало ли откуда - ложись спать не мытым, нечего низкочастотный шум создавать. А вот грудничков, вопящих всю ночь, когда запретят?! Это же уже высокочастотный шум, из разряда сирен?...

    Идиоты.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Пора бы и строителей с проектировщиками обязать реализовывать дома с простенками не только из обоев.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Я устал от грохота за стенкой,

    Ну и ночь сегодня удалась.

    Ну зачем же поздно так соседка

    До кровати нынче добралась?



    И наверно пьяная зараза,

    И наверное уж в неглиже

    И такое длится раз за разом

    Оставляя след в моей душе.



    И слоняюсь молча по квартире

    И готовлю сало для синиц.

    Да и как уснуть на самом деле

    С грохотанием ее ресниц?

    Японский Бог

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Да тупо вырубать эл. энергию с 20 до 8 00 и всё решение , ибо не фиг

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс

    Да тупо вырубать эл. энергию с 20 до 8 00 и всё решение , ибо не фиг



    Это не решение проблемы. Моргать то и без света будут.



  • Дарья Э.

    Дарья Э.
    2 часа назад

    Про принятие ванной это конечно бред! я работала раньше до поздна. пока домашние дела передалаешь, дитё спать уложишь, мыться мне приходилось ночью, т.к. с утра опять на работу. И как? мне грязной ходить пришлось бы? или на работе мыться. Да если разобраться, есть люди, которые ночью работают и днём отсыпаются. Им совсем не повезло...

    Законопроекты нынче тупые... лучше бы за коррупционеров взялись

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Я бы, своим соседям сверху, вообще бы водопроводом пользоваться запретил. Навсегда.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Если кто не понял, то это не депутаты госдумы придумали, это инициатива кого-то из пользователей сайта roi.ru. На который любой из нас может зайти, тоже какой-нибудь законопроект запостить, и, возможно, про это тоже напишут в новостях :)

    https://www.roi.ru/33476/

  • Хризантема

    Хризантема
    1 час назад

    В туалет ночью ходить не моги!А ели пошел, то не смывай!Соседей разбудишь!!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    а у меня за стенкой живет барышня, которая моется каждую ночь часа в три. Ее ванная через стенку от моей кровати. Как же задолбало это хлюпанье слушать))) Видимо у законодателя такие же проблемы)))

  • Б-29

    Б-29
    35 минут назад

    Новость высосанная из пальца. https://www.roi.ru/33476/

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