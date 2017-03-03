Россиянам могут запретить стирать и принимать ванну по ночам: обзор прессы

Фото: she.ngs24.ru

Пенсионер из Германии 40 лет эксплуатирует советский автомобиль «Москвич»; в Москве полицейские задержали Робин Гуда; перуанские ученые вырастили картофель на Земле, но в марсианских условиях – эти новости заинтересовали обозревателя Амур.инфо и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина, и он включил их в сегодняшний обзор.

Полный абзац

Конечно же, на первое место обозреватель сегодня поставил заметку из обозрения «4х4», вызвавшую у него взрыв патриотических эмоций. Здесь рассказывается о пенсионере из Германии Герхарде Шотте, который на протяжении уже 40 лет эксплуатирует советский автомобиль «Москвич». Немец проехал на этом ТС более миллиона километров! Чёрно-белый «Мосси» – так с любовью называет машину герр Шотт – сначала был его служебным автомобилем. После перестроечных времен он выкупил его у компании и объездил на нем всю Европу. Единственный минус авто, отмеченный Шоттом, – коррозия. Во всем остальном – нет вопросов.

«"Москвич". Более миллиона километров… Мне трудно поверить», – пишет Павел Андреевич.

Вам статья

Верная своим принципам развенчания нечистых на руку чиновников, «Российская газета» сегодня рассказала о том, что у бывшего главы питерского МЧС Леонида Беляева обнаружили земельные участки и квартиры на десятки миллионов рублей. Павел Савинкин не думает, что читателям будет интересно их перечисление, но только одна из многих квартир – не самая большая по площади (всего-то 120 квадратных метров) – стоит более 40 миллионов рублей. При этом задекларированный доход Беляева за три года составил всего 5,4 миллиона.

«Вот и думаю, – отмечает автор обзора, – тёщи, что ли, нет у мужика?!»

Напишут же такое

А вот о чем «Убойная сила»: в Москве задержан разбойник, ограбивший девять организаций микрозаймов. Бандит (именно так он назван в газете) присвоил около полумиллиона рублей (судя по всему, это был грабитель-неудачник). Он врывался в офисы организаций, угрожая револьвером, и забирал всю наличность. Но, поскольку использовал одну и ту же схему, на 10-й акции его взяли. Денег при разбойнике не обнаружили. Он пояснил, что раздал их нуждающимся, в связи с чем в полиции ему дали негласную кличку Робин Гуд.

Очень интересно

Друзья привезли Павлу Андреевичу из Хабаровска давно не виденную газету «Московский комсомолец», где он нашел заметку о том, что россиянам запретят стирать и принимать ванну по ночам. По мнению инициаторов поправок в закон «О тишине», некоторые граждане пытаются сэкономить на ночном тарифе на электроэнергию, и занимаются домашними делами – принимают ванну, сушат волосы, пылесосят квартиру – в ночное время. Активисты считают, что звуки включенных фенов, пылесосов и прочих стиральных машин, проходя через стены, превращается в низкочастотный шум, который приводит к головной боли и бессоннице соседей. А с другой стороны, не проще ли отменить дурной ночной тариф?

Летят утки

В «Панораме» пишут о том, что перуанские ученые завершили эксперимент по выращиванию на Марсе картофеля. Конечно, эксперимент проводился не на поверхности Красной планеты, а на Земле. Картофель выращивался в специальном модуле, условия в котором были максимально приближены к марсианским: атмосфера внутри практически полностью состояла из углекислого газа, в качестве почвы в эксперименте использовался грунт с высоким содержанием солей, который был взят в перуанской пустыне.

Сообщают, что на вкус – картошка, как картошка. Особенно под груздочек да под холодненькую…

На посошок

Еженедельник «Удивительный мир» поведал о том, как в Великобритании еле-еле удалось спасти влюбленную парочку, чуть не потонувшую в грязевой реке (что это такое, Павел Андреевич не стал разбираться, повторил, как написано).

Дело было так: молодые люди решили испить вина, но нечаянно уронили бутылку в грязевую реку и, ничтоже сумняшеся, бросились за ней.

Бутылку перехватить не удалось, зато в грязевой плен попали, почти час до приезда спасателей барахтались. Нахлебались совсем не вина.

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