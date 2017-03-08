13 марта: Scatman, патент на наушники и День слона в Таиланде

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13 марта в Таиланде отмечают День слона – один из самых значимых национальных праздников. Переоценить роль этих животных в истории страны невозможно. Издавна они были добрыми помощниками тайцев: помогали строить города и храмы, сражались вместе с людьми в войнах.

Теперь же слоны помогают привлечь в Таиланд туристов, что очень важно для государства, где туризм является одной из ключевых отраслей экономики.

Ежегодно в этот день по всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные обеды.

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140 лет назад, 13 марта 1877 года, Честер Гринвуд из штата Мэн запатентовал наушники. Идея возникла во время катания на коньках. На одном из водоёмов города Фармингтон мальчик так увлёкся катанием, что чуть не отморозил себе уши. Честер попросил бабушку смастерить защиту для ушей. Та сшила для внука меховые подкладки и прикрепила их к проволочному оголовью. Говорят, что эту «защиту для ушей» он соединил со своей кепкой. Изобретение очень понравилась местным детям и молодёжи. Вскоре они стали подражать Честеру. Вся эта история така вдохновила Гринвуда, что он занимался производством средств защиты ушей в течение 60 лет. В честь Честера Гринвуда и его изобретения жители Фармингтона отмечают праздник в первую субботу декабря - день активных развлечений на улице, на свежем воздухе.

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Ровно 100 лет назад в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия». Правда, тогда они назывались длиннее – «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». «Известия» стали официальным печатным органом новой власти, на страницах этого издания публиковались самые важные документы Октябрьской революции – «Декрет о мире» и «Декрет о земле». «Известия» – первая советская газета, у которой появились собственные корреспонденты. А спустя семь лет была создана широкая сеть корпунктов, в том числе зарубежных. «Известия» получили славу кузницы литературных кадров, именно на её страницах впервые опубликовался ещё не признанный Маяковский, а также Мариэтта Шагинян, Михаил Кольцов, Валентин Катаев и другие литераторы. С августа 1991 года газета стала независимым изданием. Сегодняшние «Известия» исповедуют базовые принципы независимости редакционной политики и прозрачности ведения бизнеса. Тематика газеты – освещение событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни.

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75 лет назад родился Джон Пол Ларкин – американский джазовый музыкант и поэт, создавший уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и техно. Он создал уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и хаус. А широкую известность приобрел благодаря хиту 1994 года Scatman. Поскольку Джон с детства страдал заиканием, свой успех он назвал «превращением своей самой большой проблемы в своё самое полезное качество». В 14 лет он познакомился со стилем скэт, слушая записи в исполнении Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга и прочих музыкантов. В 1970-х годах Ларкин стал профессиональным джазовым пианистом, на протяжении двух десятилетий он участвовал во многих концертах в джазовых клубах Лос-Анджелеса. В 1990 году Ларкин переезжает в Берлин. Здесь он продолжает участвовать в концертах в качестве джазового пианиста. Примерно в это время Джон впервые решает добавить пение к своей игре, смешав пение в стиле скэт с современными стилями дэнс и хип-хоп. Работая с танцевальными продюсерами Инго Кэйсем и Тони Катанья, он записал свой первый сингл Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop), намереваясь при помощи этой песни помочь детям, страдающим заиканием, перебороть эту болезнь. С этого времени Ларкин начинает выступать под сценическим псевдонимом Скэтмен Джон. Он выпустил один за другим три альбома, был невероятно популярен, и не снижал рабочих нагрузок, несмотря на тяжёлую болезнь. Скэтмэн говорил: «Все, что угодно Богу, хорошо для меня... Я прожил очень хорошую жизнь. Я познал красоту».

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