От восточных до уличных: в Благовещенске прошел фестиваль танца «Фиеста-2017»

11 и 12 марта в Благовещенске проходил конкурс-фестиваль современного танца «Фиеста-2017». Мероприятие собрало более 500 участников из разных городов Амурской области, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Приглашенные гость – чемпион мира по мужскому танцу живота в 2008 году Алексей Паращук.

Участники фестиваля выступали в различных направлениях: hip-hop, танец живота, сольная бальная латина, патриотический, уличный танец и многое другое. Были как взрослые коллективы, так и детские.

Сам конкурс прошел в субботу, 11 марта. Выступления участников одновременно проходили в двух залах ДК «Профсоюзов». Сегодня состоялся гала-концерт. со слов организаторов, в этом году больше всего был представлен восточный танец.

На фестиваль приехал и чемпион мира по мужскому танцу живота Алексей Паращук. Это уже третий его приезд в Благовещенск. На гала-концерте он исполнил три восточных танца, из них таблу с медальоном – где публика смогла увидеть во всей красе мужской танец живота – и сирийскую дабку. Дабка - это зажигательный фольклорный танец народов Сирии. Это индивидуальный или групповой танец мужчин и женщин, при котором танцующие отбивают ритм в такт музыке. Часто при этом держат мечи или трости.

Алексей Паращук танцевал с тростью, а потом и вовсе отбросил её, чтобы ритмичными хлопками «зажечь» зал. Учитывая, что большинство зрительниц так или иначе были связаны с восточными танцами, это ему быстро удалось.

Алексей Паращук также был судьёй на конкурсе «Фиеста-2017». Он отметил, что участники выступили неплохо, но нужно ещё работать над техникой. Скорее всего, это связано с отдаленностью Благовещенска от столицы, предположил Алексей. В Москву часто приезжают танцовщицы из Египта и других восточных стран.

Просмотров всего: 323

#культура

распечатать