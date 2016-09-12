В федеральную программу субсидирования авиаперевозок вошли новые маршруты

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В Росавиации решили расширить список маршрутов, подлежащих субсидированию. Так, в дальневосточном направлении появятся три новых маршрута, сообщает Интерфакс.

«Особый упор будет делаться на развитии перевозок на Дальний Восток и внутри Дальневосточного федерального округа. Программа субсидирования прирастет тремя новыми маршрутами из Красноярска: в Благовещенск, Хабаровск и Иркутск. На этот год выделено 2,95 миллиарда рублей», — сказал Александр Нерадько.

Как следует из материалов Росавиации, подготовленной к коллегии ведомства, объем субсидий, выделенных правительством на авиаперевозки по России в 2017 году, снижен почти на 17 %.

В текущем году до Росавиации доведено 7,3 миллиарда рублей бюджетных ассигнований на субсидирование авиарейсов, тогда как в прошлом году из бюджета было выделено 8,76 миллиарда рублей (освоено 92 % — 8,08 миллиарда рублей).

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, в этом году будет действовать четыре программы поддержки внутрироссийских перевозок вместо пяти в 2016 году (в связи с закрытием программы по Приволжскому федеральному округу), при этом каждая из них будет расширена по сравнению с прошлым годом.

Так, маршрутная сеть программы субсидирования полетов в Симферополь будет пополнена тремя новыми направлениями — из Сочи, Орска и Сыктывкара — и вырастет до 61. При этом программа будет действовать на две недели дольше. «Полеты в Крым планируется начать не 1 июня, как в предыдущие годы, а с 15 мая и до 1 ноября», — сказал Александр Нерадько журналистам, добавив, что на программу планируется выделить 475 миллионов рублей.

Программа субсидирования полетов в Калининград также расширяется в этом году, добавятся рейсы из Сочи, Екатеринбурга, Мурманска и Архангельска. На ее реализацию направлено 370 миллионов рублей.

Глава Росавиации отметил, что во избежание недоосвоения субсидий необходимо усилить ответственность за это самих авиакомпаний. «Действующими правилами предусмотрен заявительный характер получения перевозчиками субсидий без каких-либо обязательств с их стороны выполнить рейсы, под которые резервируются бюджетные средства», — сказал Александр Нерадько.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Росавиация утвердила планируемый объем перевозок программы субсидирования полетов из центральной части России на Дальний Восток и в обратном направлении. Всего по специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров. На реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 2,9 миллиарда рублей.

Непосредственно из Благовещенска в Москву и обратно будут летать «Уральские авиалинии», «Икар», «ВИМ-Авиа». Предельная величина спецтарифа по маршруту Благовещенск – Москва в одном направлении составит 6 400 рублей.

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