Благовещенцев приглашают принять участие в конкурсе парковых скульптур

Фото: Amurvisit.ru

Городская администрация предлагает жителям города поучаствовать в конкурсе парковых скульптур «Листая Красную книгу». Конкурсанты должны изобразить в своих работах исчезающие виды флоры и фауны Амурской области, тем самым привлечь внимание горожан к проблеме сохранения исчезающих видов.

Проект реализует художественная школа совместно с Городским парком культуры и отдыха в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска. К участию в конкурсе приглашаются скульпторы и команды, профессиональные, самодеятельные художники и скульпторы, студенты и преподаватели художественных ВУЗов, колледжей и училищ, учащиеся детских школ искусств. Организаторы ждут как начинающих художников, так и опытных мастеров, профессионалов и горожан, увлеченных творчеством.

Размер скульптуры без постамента в высоту должен быть от 1 до 1,5 метров и в ширину от 0,3 до 1,5 метров. Для изготовления скульптур допускается использование различных скульптурных техник и материалов (в том числе подручные, бросовые материалы).

Конкурс проводится в двух номинациях: «Профи» (профессиональные художники и скульпторы) и «Любители» (самодеятельные художники и скульпторы). Лучшие скульптурные композиции будут размещены в Первомайском парке.

Заявки и эскизные проекты необходимо направлять по адресу: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 5, в оргкомитет конкурса парковых скульптур «Листая «Красную книгу» (в электронном виде на почту artmone69@meil.ru).

Телефоны для справок: 37-23-19 – Художественная школа, 8-909-81-96-528 – Новикова Елена Леонидовна.

Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня города Благовещенска 3 июня 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

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#городская власть #конкурсы

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