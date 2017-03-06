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В Свободном таксисту удалось спастись от нападавших

В Свободном таксисту удалось спастись от нападавших

Двое молодых людей напали на таксиста в городе Свободный Амурской области. Предварительно установлено, что рано утром потерпевший, подрабатывая в фирме такси, получил заказ. Когда он подъехал по указанному диспетчером адресу, в автомобиль сели двое молодых людей. Они попросили отвезти их на реку Зея.

Злоумышленники причинили водителю телесные повреждения, поместили потерпевшего на заднее сиденье машины и поехали на его автомобиле в сторону реки. Пострадавшему удалось открыть дверь и выпрыгнуть из авто на ходу. Он сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Таксист вместе с полицейскими на патрульном автомобиле поехали в сторону движения угнанного авто. Машину обнаружили возле одного из магазинов города.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка в тот же день установили личности и местонахождение подозреваемых. Молодых людей, 1994 и 1998 годов рождения, доставили в отдел полиции. Оба ранее судимы. Они признались в содеянном.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.

Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Второй находится под подпиской о невыезде.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    44 минуты назад

    Лучше иметь одного обвиняемого и железного свидетеля, чем двух обвиняемых. Слил другана и на подписку.

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