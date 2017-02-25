В Хабаровске возводят мини-Диснейленд

Фото: РИА «Восток-Медиа»

В Хабаровске полных ходом идут работы по строительству комплекса детских аттракционов «Сказочный замок». Комплекс, оформленный в виде фантастической страны, уже к лету примет первых посетителей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Детский тематический комплекс «Сказочный замок», который возводят в парке «Северный» включает в себя несколько игровых зон с каруселями, горками, вертушками и тиром. Сейчас работы идут полным ходом — почти готов фасад замка, который является ключевым объектом комплекса. Строители выполняют работы внутри помещения: заливают пол, утепляют стены и проводят электричество. По словам бизнесмена, который выступил инвестором «Сказочного замка», к лету часть аттракционов примет своих первых посетителей.

«Мы определили размер площадки только на бумаге и приблизительно — это гектар-полтора. Но планируем какую-то часть сооружения запустить уже этим летом. А всё, что не успеем, достроим к следующему году», — прокомментировал предприниматель Сергей Волков.

«Все аттракционы, которые мы предусмотрели в проекте, направлены в том числе на образование. Это зоны, где можно будет, например, обучать детей правилам дорожного движения. Там будут работать светофоры, ездить электрические машинки. Также мы предусмотрели стилизованный «Водопад в каньоне» — родителям можно будет прогуливаться там с детьми. В проекте есть и электрическая железная дорога — она будет проходить через территорию парка и охватывать все тематические зоны. Мы не планируем здесь активных развлечений — только максимальное количество отдыха при минимальных затратах горожан», — поделился Брысин.

Сегодня кураторы строительства «Сказочного замка» оценивают проект в сумму затрат от 60 до 80 миллионов рублей. При этом инвестор уже рассчитал среднюю стоимость входного билета, которая позволит сделать комплекс аттракционов рентабельным.

«Чек на одноразовое посещение по плану — 500 рублей, ежедневно после запуска планируем принимать до полутора тысяч посетителей», — рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Волков.

Предполагается, что новая парковая зона привлечёт детей от трёх до десяти лет, однако в плане предусмотрели развлечения и для подростков: скалодром и 3D-планетарий.

«Он будет сезонным: запускать его будем в летнее время. Это планетарий открытого типа, сделаем его из современного пластика, экологически чистым», — сообщил инвестор.

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