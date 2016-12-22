В Благовещенске станция слива нечистот соседствует с жилыми домами

Фото: амурское отделение ОНФ

Общественники амурского отделения ОНФ намерены добиться от городских властей переноса станции слива жидких бытовых отходов за пределы жилой зоны. Эксперты ОНФ готовят соответствующее обращение к главе города.

«Проблема жильцов благовещенской многоэтажки по адресу: ул. Строителей, д. 66, страдающих от непосредственного соседства с объектом для приема жидких бытовых отходов (ЖБО), не может решиться уже несколько лет. Круглосуточный сброс содержимого выгребных ям и септиков в сливную чашу происходит почти под самыми окнами горожан. Этот непрерывный процесс сопровождается ревом ассенизаторских машин, распространением неприятных запахов и разливом на землю нечистот. Единовременно в нем может участвовать до шести спецавтомобилей», – сообщил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Павел Адрианов.

В борьбе за право проживать в спокойном и экологически безопасном районе города жильцы смогли добиться лишь того, что станцию оборудовали дополнительными сливными отверстиями с заслонками, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Недавно в ситуацию вмешались представители Общероссийского народного фронта. Совместно со специалистами областного управления Росприроднадзора общественники выехали на место, чтобы оценить масштабы неудобств, причиняемых жителям близлежащих домов, а также вреда, наносимого объектом окружающей среде.

Эксперты ОНФ отметили, что площадь разлива отходов вокруг сливной чаши составляет десятки квадратных метров и постоянно увеличивается, подступая к проезжей части. С наступлением тепла и таяния в разы усилится распространение зловония по жилому микрорайону. Кроме того, по мнению общественников, попадание биологических отходов на открытый грунт может нанести значительный ущерб экологии района, а также вызвать распространение инфекционных заболеваний.



«По оценкам экспертов регионального отделения ОНФ, меры по благоустройству прилежащей к сливной чаше территории и модернизации пункта приема ЖБО не решают проблему жителей микрорайона, – отметил Адрианов. – Разумнее всего было бы оборудовать единственную в городе сливную станцию в нежилой зоне. Об этом, кстати, говорится и в решении суда, инициированном в прошлом году Роспотребнадзором. По итогам судебного заседания городскую администрацию обязали в течение шести лет построить новый объект, соответствующий современным требованиям. Народный фронт настаивает на скорейшем начале строительства».

С этой инициативой общественники намерены в ближайшее время обратиться к мэру Благовещенска.

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#городская власть #ЖКХ

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