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В Благовещенске станция слива нечистот соседствует с жилыми домами

В Благовещенске станция слива нечистот соседствует с жилыми домами
Фото: амурское отделение ОНФ

Общественники амурского отделения ОНФ намерены добиться от городских властей переноса станции слива жидких бытовых отходов за пределы жилой зоны. Эксперты ОНФ готовят соответствующее обращение к главе города.

«Проблема жильцов благовещенской многоэтажки по адресу: ул. Строителей, д. 66, страдающих от непосредственного соседства с объектом для приема жидких бытовых отходов (ЖБО), не может решиться уже несколько лет. Круглосуточный сброс содержимого выгребных ям и септиков в сливную чашу происходит почти под самыми окнами горожан. Этот непрерывный процесс сопровождается ревом ассенизаторских машин, распространением неприятных запахов и разливом на землю нечистот. Единовременно в нем может участвовать до шести спецавтомобилей», – сообщил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Павел Адрианов.

В борьбе за право проживать в спокойном и экологически безопасном районе города жильцы смогли добиться лишь того, что станцию оборудовали дополнительными сливными отверстиями с заслонками, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Недавно в ситуацию вмешались представители Общероссийского народного фронта. Совместно со специалистами областного управления Росприроднадзора общественники выехали на место, чтобы оценить масштабы неудобств, причиняемых жителям близлежащих домов, а также вреда, наносимого объектом окружающей среде.

Эксперты ОНФ отметили, что площадь разлива отходов вокруг сливной чаши составляет десятки квадратных метров и постоянно увеличивается, подступая к проезжей части. С наступлением тепла и таяния в разы усилится распространение зловония по жилому микрорайону. Кроме того, по мнению общественников, попадание биологических отходов на открытый грунт может нанести значительный ущерб экологии района, а также вызвать распространение инфекционных заболеваний.

«По оценкам экспертов регионального отделения ОНФ, меры по благоустройству прилежащей к сливной чаше территории и модернизации пункта приема ЖБО не решают проблему жителей микрорайона, – отметил Адрианов. – Разумнее всего было бы оборудовать единственную в городе сливную станцию в нежилой зоне. Об этом, кстати, говорится и в решении суда, инициированном в прошлом году Роспотребнадзором. По итогам судебного заседания городскую администрацию обязали в течение шести лет построить новый объект, соответствующий современным требованиям. Народный фронт настаивает на скорейшем начале строительства».

С этой инициативой общественники намерены в ближайшее время обратиться к мэру Благовещенска.

Просмотров всего: 1036

#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Сначала дома наляпают рядом со станцией. А потом думают над проблемой. Бабло с квартирок получили, а дальше сами разбирайтесь.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    vertex

    Сначала дома наляпают рядом со станцией. А потом думают над проблемой. Бабло с квартирок получили, а дальше сами разбирайтесь.



    Абсолютно верное замечание.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    vertexСначала дома наляпают рядом со станцией. А потом думают над проблемой. Бабло с квартирок получили, а дальше сами разбирайтесь.


    Это примерно как получилось с АЗС на улице Василенко. Всегда там заправлялся, пока один суровый дядечка домов вокруг неё не понастроил. И нет больше заправки. Не по госту она оказалась.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    vertex

    Сначала дома наляпают рядом со станцией. А потом думают над проблемой. Бабло с квартирок получили, а дальше сами разбирайтесь.



    Это примерно как получилось с АЗС на улице Василенко. Всегда там заправлялся, пока один суровый дядечка домов вокруг неё не понастроил. И нет больше заправки. Не по госту она оказалась.


    Все верно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    По тому что нет плана развития и застройки города, нет внятного понимания того, что такое инфраструктура, и какого её влияние. Транспортную инфраструктуру убили, социальную тоже. Берут землю под одно, строят другое. Строят дома в 15-18 этажей, а садик забудут. Или если есть садик, с советских времён ещё, но он не рассчитан на такое количество жителей, по сему там начинается конкурентная борьба за право посещения садика по ближе к дому между теми, у кого бабосы есть на это, иные могут через весь город мотаться. Та же картина со школами.

    Ну а ВДРУг появившаяся станция СЛИВА нечистот оказывается крайней. Когад землю отводили ЧЕМ думали?.. Кто давал разрешение и проводил мониторинг выполнения?.. Какой отдел администрации города за это отвечает?.. Уволили кого нибудь? А сколько будет стоить бюджету перенос этой станции и на кого в итоге ляжет эта сумма?

    ЗЫ: да у Труша как обычно стотыщ мильонов вопросов, на которые "отвечать даже лень" всякого рода ботам из администрации, ага. Лучше петь про то, что у Абрамова алкобизнес которого НИКТО в глаза не видел.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    городскую администрацию обязали в течение шести лет построить

    новый объект, соответствующий современным требованиям.



    А 6 лет( шесть, Карл!) жители будут наслаждаться ароматами ! Год экологии же,

    Президент объявил, наша Администрация как отчитываться будет?

  • Амаранка

    Амаранка
    2 часа назад

    А то, что всё дермище с данной станции выкачивают и сливают в протекающую тут же Чигиринку это тоже никто не знает и не видит. Весна на дворе, сейчас начнет все таять и Тайвань полной грудью будет вдыхать эти миазмы. Не один год уже...

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    V.M.



    городскую администрацию обязали в течение шести лет построить

    новый объект, соответствующий современным требованиям.



    А 6 лет( шесть, Карл!) жители будут наслаждаться ароматами ! Год экологии же,

    Президент объявил, наша Администрация как отчитываться будет?



    А 6 лет выплачивать жителям домов компенсацию. Из кармана начальников отдела архитектуры и земельного управления.



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А Прокуратура так и не сможет найти виновных.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Хмык
    V.M.



    городскую администрацию обязали в течение шести лет построить

    новый объект, соответствующий современным требованиям.



    А 6 лет( шесть, Карл!) жители будут наслаждаться ароматами ! Год экологии же,

    Президент объявил, наша Администрация как отчитываться будет?



    А 6 лет выплачивать жителям домов компенсацию. Из кармана начальников отдела архитектуры и земельного управления.





    Ну да, с этих жлобов вы и копейки ни когда не выжмите.

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Хорошо бы,глядишь-подействовало бы. Но ты Хмык мечтатель,увы

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    vertex

    Сначала дома наляпают рядом со станцией. А потом думают над проблемой. Бабло с квартирок получили, а дальше сами разбирайтесь.



    Это примерно как получилось с АЗС на улице Василенко. Всегда там заправлялся, пока один суровый дядечка домов вокруг неё не понастроил. И нет больше заправки. Не по госту она оказалась.


    Новую построят на пересечении с Игнатьевским шоссе. неподалеку от закрытой. В прошлом году геодезисты размечали точки

  • tankist btb

    tankist btb
    59 минут назад

    Амаранка

    А то, что всё дермище с данной станции выкачивают и сливают в протекающую тут же Чигиринку это тоже никто не знает и не видит. Весна на дворе, сейчас начнет все таять и Тайвань полной грудью будет вдыхать эти миазмы. Не один год уже...



    Не нужно быть жлобом, прежде чем покупать квартиру по адресу Строителей 68 и особенно 66. с южной и юго-восточной стороны. прийти и посмотреть.Да и стоимость Гколории выше чем от ТЭС.так что скупой заплатит дважды. Китайцы ещё те халтурщики

  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    53 минуты назад

    3.2

  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    50 минут назад

    Народный фронт, иди убейся об угол!!!

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